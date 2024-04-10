Верховный Суд не разрешил компаниям, связанным с семьей Суркисов, взыскать с Приватбанка $350 млн — Finance.ua

Верховный Суд не разрешил компаниям, связанным с семьей Суркисов, взыскать с Приватбанка $350 млн Сегодня 10:10 — Фондовый рынок

Верховный Суд удовлетворил кассационные жалобы Кабмина и Приватбанка по делу № 757/7499/17 по иску шести компаний-нерезидентов, приближенных к семье Суркисов, к государственному Приватбанку, Минфину и Правительству о взыскании с Приватбанка почти 350 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

Таким образом, коллегия судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда в составе судьи-докладчика Петрова Е.В., судей Грушицкого А.И., Игнатенко В.М., Литвиненко И. В, Олийнык А.С. предотвратила взыскание указанной суммы из государственного банка.

«Мы приветствуем это решение Верховного Суда. Победа по этому делу — это не просто общий юридический успех Приватбанка и Кабинета Министров, это подтверждение того, что верховенство права и справедливость является основой демократического общества… Таких же результатов ожидаем в других резонансных судебных делах», — заметил председатель правления ПриватБанка Герхард Бьош.

Дело «компаний Суркисов» рассматривалось судами с 2017 года, с 2020 — в Верховном Суде.

Впервые в истории Украины идет речь о взыскании средств на основании определения суда об обеспечении иска.

Приватбанк приветствует решение Верховного Суда и надеется, что это громкое дело будет иметь последствия для тех, кто причастен к отмененным Верховным Судом одиозным и незаконным решениям об обеспечении иска.

Как сообщали Українські Новини, в конце 2016 года во время национализации Приватбанка денежные средства, размещенные компаниями-нерезидентами (CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP) на депозитных счетах кипрского флиала банка, были включены в процедуру bail-in, поскольку Национальный банк Украины признал семью Суркисов и их компании связанными с Приватбанком лицами.

Кроме двух исков, находящихся сейчас на рассмотрении в украинских судах различных юрисдикций (Печерский районный суд города Киева и Шестой апелляционный административный суд), указанные компании-нерезиденты одновременно пытаются получить необходимое решение и в суде на Кипре (дело № 2510/2017).

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.