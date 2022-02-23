Верховная Рада ввела режим чрезвычайного положения — Finance.ua

Верховная Рада ввела режим чрезвычайного положения

Сегодня 22:17 — Казна и Политика

Верховная Рада утвердила указ президента о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. Такое предложение внес Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующее решение 23 февраля поддержали 335 народных депутатов.

Чрезвычайное состояние было введено на 30 дней — с 00:00 24 февраля.

Что предполагает чрезвычайное положение?

Так, во время чрезвычайного положения вводится ограничение прав и свобод человека и юридических лиц. В частности, вводят следующие мероприятия:

Главам областных, Киевской городской государственной администрации приказали создать оперативные штабы для координации действия власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. В их состав должны быть включены представители СБУ, центральные органы исполнительной власти, Военная служба правопорядка ВСУ, Государственное агентство по управлению зоной отчуждения и т.д.

Чрезвычайное состояние не касается Донецкой и Луганской областей, поскольку там действует отдельный правовой режим из-за ведения боевых действий.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ограничения в регионах могут отличаться. В зависимости от того, граничат ли регионы с Россией, областные комиссии будут принимать «усиленные» или «смягченные» ограничения, прописанные в законодательстве о правовом режиме чрезвычайного положения.

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