Верховная Рада вернула налогообложение GGR для онлайн-казино — Гетманцев — Finance.ua
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Верховная Рада вернула налогообложение GGR для онлайн-казино — Гетманцев

Казна и Политика
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Верховная Рада на пленарном заседании в четверг приняла закон № 8176 «О внесении изменений в статью 197 Налогового кодекса Украины о поддержке деятельности по охране человеческой жизни на море в соответствии с международными договорами Украины», который, в частности, возобновляет 18% ставку налога на обращение (Gross Gaming Revenue (GGR) для онлайн-казино.
«Верховная Рада обложила онлайн-казино налогом с обращения. Это принесет в бюджет дополнительно по меньшей мере 1,5 млрд грн в год. Интересная дискуссия состоялась в зале с защитниками игорного бизнеса», — написал глава парламентского комитета по налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в телеграме.
По словам заместителя председателя комитета Ярослава Железняка (фракция «Голос»), закон № 8176 поддержали 266 народных депутатов.
Согласно информации на сайте Верховной Рады, документ также предусматривает освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость сделок по ввозу на таможенную территорию Украины морских судов, летательных аппаратов и оборудования для них, ввозимых для использования исключительно в качестве поисково-спасательных единиц с целью выполнения международных договоров Украины в области охраны человеческой жизни на море.
Железняк отметил, что фракции «Европейская солидарность» и «Батькивщина» не поддержали документ и сопротивлялись.
GGR — сумма всех ставок минус сумма всех выигрышей.
Как сообщалось, Верховная Рада 15 марта 2022 г. разрешила бизнесу на период военного положения перейти на единый налог 2% с оборотом до 10 млрд грн, а затем сняла и это ограничение. По оценкам Железняка, из-за этого госбюджет Украины получил лишь 1,056 млрд грн дохода от игорного бизнеса, хотя перед легализацией рынка было анонсировано поступление не менее 12 млрд грн в год. 12 января этого года Верховная Рада 303 голосами приняла закон № 8079 о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения, с тех пор (за январь-июнь 2023 г.) он уплатил 2,94 млрд грн налогов, что в 14 раз больше, чем за аналогичный период 2022 г.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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