Верховная Рада вернула акцизы на горючее — Finance.ua

Верховная Рада вернула акцизы на горючее
Верховная Рада на заседании 21 сентября поддержала законопроект 7668-д, предусматривающий возврат акцизов на горючее.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
«Рада вернула акцизный налог на горючее. Соответствующий законопроект № 7668-д был поддержан в целом», — отметил Железняк.
За принятие законопроекта проголосовало 255 депутатов
Согласно его положениям возвращаются акцизы в размере:
- бензин 100€/1000 литров;
- дизель 100€/1000 литров;
- биотопливо 100€/1000 литров;
- газ 52€/1000 литров;
При этом НДС остается на уровне 7%.
Также сделана льгота для топлива на нужды Минобороны. Для военных акциз будет 0€/1000 литров. Эта льгота будет действовать исключительно для Минобороны в период военного и чрезвычайного положения.
«Закон вступает в силу через день после опубликования, поэтому возвращения акцизов следует ожидать в конце сентября. Все эти льготы действуют до конца военного положения, но не позднее 1 июля 2023 года», — отметил Железняк.
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