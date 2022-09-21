Верховная Рада вернула акцизы на горючее — Finance.ua

Верховная Рада вернула акцизы на горючее Сегодня 16:01 — Казна и Политика

Верховная Рада вернула акцизы на горючее

Верховная Рада на заседании 21 сентября поддержала законопроект 7668-д, предусматривающий возврат акцизов на горючее.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Рада вернула акцизный налог на горючее. Соответствующий законопроект № 7668-д был поддержан в целом», — отметил Железняк.

За принятие законопроекта проголосовало 255 депутатов

Согласно его положениям возвращаются акцизы в размере:

бензин 100€/1000 литров;

дизель 100€/1000 литров;

биотопливо 100€/1000 литров;

газ 52€/1000 литров;

При этом НДС остается на уровне 7%.

Также сделана льгота для топлива на нужды Минобороны. Для военных акциз будет 0€/1000 литров. Эта льгота будет действовать исключительно для Минобороны в период военного и чрезвычайного положения.

«Закон вступает в силу через день после опубликования, поэтому возвращения акцизов следует ожидать в конце сентября. Все эти льготы действуют до конца военного положения, но не позднее 1 июля 2023 года», — отметил Железняк.

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Діло По материалам:

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