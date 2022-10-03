Верховная Рада собирается национализировать более 900 объектов, принадлежащих рф — Finance.ua

Верховная Рада собирается национализировать более 900 объектов, принадлежащих рф
На ближайшем заседании Верховная Рада рассмотрит вопрос о национализации по особой процедуре активов россии в Украине.
Об этом сообщила заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, передает пресс-служба ВРУ в Telegram.
Сообщается, что Кабмин составил перечень, в который вошли более 900 объектов, принадлежащих непосредственно России как государству.
По словам депутата, в список объектов вошли такие известные предприятия как «Энергомашспецсталь» в Краматорске, которое на 92% принадлежит оффшорной кипрской компании, контролируемой «Росатомом». Также в этом перечне есть и всем известная сеть магазинов BROCARD, которая на 100% контролируется оффшорной компанией, которая, в свою очередь, контролируется Министерством промышленности рф.
Добавляется, что принудительное отчуждение этих объектов произойдет по особой процедуре.
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