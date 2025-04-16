Верховная Рада продлила действие военного положения и мобилизации — Finance.ua

Верховная Рада продлила действие военного положения и мобилизации Сегодня 11:20

Верховная Рада приняла закон об утверждении указа президента о продлении в Украине срока действия военного положения с 9 мая на 90 суток до 6 августа 2025 года.

Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Решение поддержали 357 депутатов. Против этого решения проголосовал один депутат — Алексей Гончаренко.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 15 апреля внес в парламент законопроекты № 13173 и № 13172 о продлении военного положения и общей мобилизации до 6 августа.

Ранее, 15 января Рада приняла законы № 12404 и № 12405 об очередном продлении срока действия военного положения и мобилизации в Украине с 8 февраля по 9 мая 2025 года.

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