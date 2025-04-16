Верховная Рада продлила действие военного положения и мобилизации — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Верховная Рада продлила действие военного положения и мобилизации

90
Верховная Рада приняла закон об утверждении указа президента о продлении в Украине срока действия военного положения с 9 мая на 90 суток до 6 августа 2025 года.
Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.
Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка
Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка
Решение поддержали 357 депутатов. Против этого решения проголосовал один депутат — Алексей Гончаренко.
Напомним, Президент Владимир Зеленский 15 апреля внес в парламент законопроекты № 13173 и № 13172 о продлении военного положения и общей мобилизации до 6 августа.
Ранее, 15 января Рада приняла законы № 12404 и № 12405 об очередном продлении срока действия военного положения и мобилизации в Украине с 8 февраля по 9 мая 2025 года.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems