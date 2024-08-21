Верховная Рада поддержала ратификацию Римского устава — Finance.ua

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Верховная Рада поддержала ратификацию Римского устава

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Верховная Рада поддержала ратификацию Римского устава
Верховная Рада поддержала ратификацию Римского устава
Ратифицировав Римский Устав Международного уголовного суда (МУС), Украина сделала важный шаг на пути обеспечения международного правосудия и защиты своих граждан, в частности в части компенсации жертвам военных преступлений.
Соответствующий законопроект № 0285, поданный в Верховную Раду Президентом Украины, Парламент принял 21 августа.
Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.
По словам народного депутата, одна из главных предпосылок ратификации Римского Устава — привлечение к ответственности за преступления, совершенные россиянами на территории Украины.
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«Несмотря на то, что до начала полномасштабного вторжения Украина еще не ратифицировала Римский Устав, МУС принял решение о полноценном расследовании совершенных рф военных преступлений. Следовательно, МУС было выдано шесть ордеров на арест российских чиновников, в том числе и Путина. Убеждена, что участие Украины в работе Международного уголовного суда позволит не только усилить рассмотрение текущих дел, но и пополнить ряды подсудимых», — отметила Елена Шуляк.
Народный депутат подчеркнула, что кроме привлечения руководителей рф и других топ-чиновников к ответственности за геноцид и военные преступления, важно рассмотрение МУС дел относительно репараций.
«Согласно статье 75 Римского устава, Международный уголовный суд устанавливает и может определить масштабы и размер любого ущерба, причиненного потерпевшим. То есть, это тот механизм правовой защиты для жертв, который позволит украинцам получить справедливую компенсацию за причиненный ущерб», — пояснила Елена Шуляк.
Следовательно, отметила глава комитета, украинцы, пострадавшие от российской агрессии, получат доступ к специальному Целевому фонду МУС.
«Специальный Фонд управляет средствами, предназначенными для выплат компенсаций по поддержке жертв и их семей. Речь идет о возмещении ущерба и предоставлении физической, психологической и материальной поддержки. Убеждена, что благодаря МУС россияне сполна заплатят за все преступления, которые они нанесли каждому украинцу без исключения», — резюмировала Елена Шуляк.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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