Верховная Рада отсрочила внедрение Евро-6 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Верховная Рада отсрочила внедрение Евро-6

Технологии&Авто
31
Верховная Рада отсрочила внедрение Евро-6
Верховная Рада отсрочила внедрение Евро-6
Верховная Рада отсрочила до 2027 года внедрение требования по соответствию экологическим нормам Евро-6 для автобусов и грузовиков, а также новых легковых автомобилей. За законопроект № 12 067 в целом проголосовали 335 депутатов при минимально необходимых 226.
Об этом сообщил депутат Рады от фракции «Голос» Ярослав Железняк.
До принятия закона 1 января 2025 года соответствовать нормам «Евро-6» должны новые и подержанные седельные тягачи, автобусы, грузовые автомобили, спецтехника, а также новые легковые автомобили, которые подаются на первую регистрацию в Украине.
Читайте также
Принятым решением предусмотрена отсрочка до 2027 года внедрения требования по соответствию экологическим нормам Евро-6 для автобусов, грузовых и спецавтомобилей, как для новых, так и бывших в употреблении. «Евро-6» — это часть Европейского законодательства, согласно которой регламентируется уровень вредных выбросов автомобилей. Этот стандарт позволяет сделать транспортные средства более дружественными к окружающей среде.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.