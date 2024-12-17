Верховная Рада отсрочила внедрение Евро-6 — Finance.ua

Верховная Рада отсрочила внедрение Евро-6 Сегодня 21:34 — Технологии&Авто

Верховная Рада отсрочила внедрение Евро-6

Верховная Рада отсрочила до 2027 года внедрение требования по соответствию экологическим нормам Евро-6 для автобусов и грузовиков, а также новых легковых автомобилей. За законопроект № 12 067 в целом проголосовали 335 депутатов при минимально необходимых 226.

Об этом сообщил депутат Рады от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

До принятия закона 1 января 2025 года соответствовать нормам «Евро-6» должны новые и подержанные седельные тягачи, автобусы, грузовые автомобили, спецтехника, а также новые легковые автомобили, которые подаются на первую регистрацию в Украине.

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Принятым решением предусмотрена отсрочка до 2027 года внедрения требования по соответствию экологическим нормам Евро-6 для автобусов, грузовых и спецавтомобилей, как для новых, так и бывших в употреблении. «Евро-6» — это часть Европейского законодательства, согласно которой регламентируется уровень вредных выбросов автомобилей. Этот стандарт позволяет сделать транспортные средства более дружественными к окружающей среде.

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