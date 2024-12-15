Какая компания может стать лидером на рынке автомобилей в 2024 году — Finance.ua

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Какая компания может стать лидером на рынке автомобилей в 2024 году

Технологии&Авто
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Какая компания может стать лидером на рынке автомобилей в 2024 году
Какая компания может стать лидером на рынке автомобилей в 2024 году
BYD, крупнейший производитель электромобилей в Китае, может возглавить рынок продаж авто в 2024 году. Компания имеет шанс опередить японскую Honda и американскую Ford по годовым показателям продаж.
Об этом сообщает Reuters.

Развитие компании

В течение года китайский автопроизводитель нанял около 200 тысяч новых работников и достиг рекордных квартальных показателей по прибыли и продажам электромобилей.
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Благодаря такому бурному развитию компания может превысить отметку в 4 миллиона проданных автомобилей.
По состоянию на конец ноября BYD доставила 3,78 миллиона автомобилей, из которых 506 804 машины были поставлены только за ноябрь.
Этот месяц показал самый быстрый рост продаж в Китае за всю историю благодаря правительственным субсидиям на обмен автомобилей.
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По состоянию на ноябрь доля BYD на китайском автомобильном рынке, который составляет 90% от общего объема продаж компании, достигла 17,1%. Это заметный рост по сравнению с 12,5% в тот же период в 2023 году.
Аналитики прогнозируют, что в 2025 году продажи компании возрастут еще больше.
По их оценкам, китайский автопроизводитель сможет поставить от 5 до 6 миллионов автомобилей в течение следующих 12 месяцев, что сделает производственные возможности BYD сравнимыми с ведущими мировыми автопроизводителями, такими как General Motors и Stellantis.
По материалам:
mezha.media
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