Верховная Рада одобрила закупку российских реакторов для Хмельницкой АЭС — Finance.ua
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Верховная Рада одобрила закупку российских реакторов для Хмельницкой АЭС

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Верховная Рада одобрила закупку российских реакторов для Хмельницкой АЭС
Верховная Рада одобрила закупку российских реакторов для Хмельницкой АЭС
Верховная Рада поддержала закупку российских реакторов за полмиллиарда евро для Хмельницкой атомной электростанции. Свои голоса в поддержку законопроекта отдал 261 народный депутат.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
«Теперь десятки миллиардов с повышения вам и всему населению тарифов уйдут куда-то в Болгарию для покупки российских реакторов! Эти деньги можно было отправить на армию…» — написал он.
Верховная Рада одобрила закупку российских реакторов для Хмельницкой АЭС
Принятый законопроект должен предоставить разрешение НАЭК «Энергоатом» на приобретение двух атомных реакторов в Болгарии для достройки энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электростанции.
Речь идет об оборудовании, которое осталось после отказа от проекта строительства новой АЭС в Болгарии. Украина планирует использовать эти реакторы для завершения строительства ХАЭС-3 (готовность 80%) и ХАЭС-4 (готовность 25%).
По данным опроса группы «Рейтинг», 80% украинцев поддерживают завершение строительства Хмельницкой АЭС. Ранее президент Владимир Зеленский также призвал парламентариев способствовать реализации этого проекта, отмечая его важность для энергетической безопасности страны.
По материалам:
Finance.ua
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