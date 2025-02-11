Верховная Рада одобрила закупку российских реакторов для Хмельницкой АЭС — Finance.ua

Верховная Рада одобрила закупку российских реакторов для Хмельницкой АЭС
Верховная Рада поддержала закупку российских реакторов за полмиллиарда евро для Хмельницкой атомной электростанции. Свои голоса в поддержку законопроекта отдал 261 народный депутат.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
«Теперь десятки миллиардов с повышения вам и всему населению тарифов уйдут куда-то в Болгарию для покупки российских реакторов! Эти деньги можно было отправить на армию…» — написал он.
Принятый законопроект должен предоставить разрешение НАЭК «Энергоатом» на приобретение двух атомных реакторов в Болгарии для достройки энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электростанции.
Речь идет об оборудовании, которое осталось после отказа от проекта строительства новой АЭС в Болгарии. Украина планирует использовать эти реакторы для завершения строительства ХАЭС-3 (готовность 80%) и ХАЭС-4 (готовность 25%).
По данным опроса группы «Рейтинг», 80% украинцев поддерживают завершение строительства Хмельницкой АЭС. Ранее президент Владимир Зеленский также призвал парламентариев способствовать реализации этого проекта, отмечая его важность для энергетической безопасности страны.
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