Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны Украины — Finance.ua
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Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны Украины

Казна и Политика
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Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны Украины
Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны Украины
Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны Украины.
За данное решение проголосовали 338 депутатов.
Во время презентации и обсуждения кандидатуры Умерова Зеленского в этот раз не было, хотя предыдущих министров он представлял лично.

Что известно о Рустеме Умерове

Родился 19 апреля 1982 года в Узбекистане (Булунгур), но вскоре переехал в Алушту в Крыму. Степень бакалавра экономики и магистра финансов получил в Национальной академии управления.
Умеров начал карьеру в 2004 году в телекоммуникационной компании lifecell, занимая разные руководящие должности до 2010 года. В 2013 году основал инвестиционную компанию ASTEM (руководит инвестициями в области связи, ІТ и инфраструктуры) и благотворительный образовательный фонд ASTEM Foundation. До прихода в политику был бизнесменом, инвестором, меценатом, а также советником лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.
Рустем Умеров возглавил Фонд государственного имущества 7 сентября 2022 года. С августа 2019 года он был парламентарием от фракции Голос, секретарем Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.
В ходе работы в Верховной Раде политик возглавлял Временную специальную комиссию по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи. Был сопредседателем депутатского объединения «Крымская платформа» и участником украинской переговорной группы с россией.
В 2021 году был награжден орденом «За заслуги» III степени.
Напомним, вчера Рада отправила в отставку министра обороны Алексея Резникова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
bigkyiv
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