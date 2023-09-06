Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны Украины — Finance.ua

Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны Украины Сегодня 14:13 — Казна и Политика

Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны Украины

Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны Украины.

За данное решение проголосовали 338 депутатов.

Во время презентации и обсуждения кандидатуры Умерова Зеленского в этот раз не было, хотя предыдущих министров он представлял лично.

Что известно о Рустеме Умерове

Родился 19 апреля 1982 года в Узбекистане (Булунгур), но вскоре переехал в Алушту в Крыму. Степень бакалавра экономики и магистра финансов получил в Национальной академии управления.

Умеров начал карьеру в 2004 году в телекоммуникационной компании lifecell, занимая разные руководящие должности до 2010 года. В 2013 году основал инвестиционную компанию ASTEM (руководит инвестициями в области связи, ІТ и инфраструктуры) и благотворительный образовательный фонд ASTEM Foundation. До прихода в политику был бизнесменом, инвестором, меценатом, а также советником лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Рустем Умеров возглавил Фонд государственного имущества 7 сентября 2022 года. С августа 2019 года он был парламентарием от фракции Голос, секретарем Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

В ходе работы в Верховной Раде политик возглавлял Временную специальную комиссию по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи. Был сопредседателем депутатского объединения «Крымская платформа» и участником украинской переговорной группы с россией.

В 2021 году был награжден орденом «За заслуги» III степени.

Напомним, вчера Рада отправила в отставку министра обороны Алексея Резникова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

bigkyiv По материалам:

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