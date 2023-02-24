Верховная Рада денонсировала все морские соглашения с россией относительно Азового моря — Finance.ua

Верховная Рада денонсировала все морские соглашения с россией относительно Азового моря Сегодня 16:32 — Казна и Политика

Верховная Рада денонсировала все соглашения с россией относительно Азового моря.

За законопроект № 0182 в целом проголосовали 303 депутата при минимально необходимых 226, № 0183 — 305.

Первым документом украинский парламент денонсировал Договор между Украиной и рф о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанный 24 декабря 2003 года в Керчи и ратифицированный от 20 апреля 2004 года.

Упраздняется соглашение о том, что Азовское море и Керченский пролив «исторически являются внутренними водами» Украины и россии, а Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами.

Реализация законопроекта № 0182 позволит защитить национальные интересы государства в Азово-Керченской акватории, прекратить действие документа, незаконно ограничивающего международное судоходство в регионе, привести договорно-правовую базу Украины в соответствие с современным состоянием отношений с рф.

Вторым документом денонсируется Соглашение о создании Черноморской Группы Военно-Морского Сотрудничества, подписанное от имени Украины 2 апреля 2001 года в Стамбуле (Турция) и ратифицированное от 5 июня 2003 года.

Сторонами соглашения указаны: Республика Болгария, Грузия, Румыния, россия, Турецкая Республика и Украина.

Как отмечено в преамбуле Соглашения, документ был заключен, в частности, с целью усиления добрососедских отношений и создания рамок сотрудничества причерноморских государств.

Согласно соглашению, Украина и рф являются членами одного и того же военно-морского соединения — Blackseafor, которое, среди прочего, будет проводить совместные военно-морские учения.

Реализация законопроекта № 0183 позволит привести договорно-правовую базу Украины в соответствие с современным состоянием отношений с российской федерацией и является мерой противодействия потенциальной угрозе национальной безопасности Украины, связанной с совместным участием в россии в одном и том же военно-морском объединении Blackseafor.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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