Венгрия выступает против нефтяного эмбарго — даже несмотря на разрешение ЕС на отсрочку

Сегодня 16:12 — Энергетика

Венгрия выступает против нефтяного эмбарго — даже несмотря на разрешение ЕС на отсрочку

Венгрия выступает против эмбарго на поставку российской нефти, которое предложила Еврокомиссия. Будапешт считает, что такое решение ЕС будет угрожать энергетической безопасности страны.

Об этом заявил спикер правительства Золтан Ковач, цитирует Bloomberg.

Так, хоть ЕС и планирует разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2023 года, в Будапеште все еще заявляют об обеспокоенности.

«Мы не видим ни одного плана или гарантий в текущем предложении по управлению даже переходным периодом, а также того, что будет гарантировать энергетическую безопасность Венгрии», — сказал Ковач.

В Европейском Союзе объявили шестой пакет санкций против России: они будут касаться военного руководства, причастного к убийствам в Буче, а также поэтапного отказа от российской нефти. Чтобы этот пакет санкций заработал, его еще предстоит утвердить Советом ЕС.

The Wall Street Journal сообщал, что в соответствии с новыми санкциями ЕС должен отказаться от закупок российской сырой нефти в течение 6 месяцев и прекратить импорт нефтепродуктов из России до конца 2022 года. Венгрии и Словакии, сильно зависящим от импорта нефтепродуктов, дадут 20 месяцев, чтобы постепенно уменьшать российский импорт.

По оценкам брюссельского аналитического центра Брейгеля, ЕС покупает в рф от 3 до 3,5 млн баррелей нефти в день и ежедневно посылает россии 400 млн долларов. Это составляет около 27% от импорта нефти в ЕС.

Венгрии и Словакии решили разрешить отсрочить эмбарго, потому что они гораздо больше зависят от российской нефти. В частности, на россию приходится 65% поставок нефти в Венгрию.

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