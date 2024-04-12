Венгрия введет новые ограничения на импорт украинской агропродукции — Finance.ua

Венгрия введет новые ограничения на импорт украинской агропродукции Сегодня 11:24 — Казна и Политика

Венгерское правительство введет новые ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции , чтобы защитить своих фермеров от рыночных колебаний. Об этом на пресс-конференции заявил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь, передает AP

По его словам, решение ЕС разрешить беспошлинный импорт из Украины было призвано помочь удержать экономику страны на плаву после полномасштабного вторжения рф. Однако это привело к «значительному избытку предложения и значительно низким ценам» на сельскохозяйственном рынке Европы.

Надь выступил с обвинениями к ЕС и его исполнительной комиссии из-за того, что они не смогли защитить европейских фермеров, которым не удалось конкурировать с дешевым импортом. Он добавил, что Венгрия примет дополнительные защитные меры «в рамках своей национальной компетенции».

«Брюссель и Европейская комиссия предали венгерских фермеров и поддерживают украинских олигархов», — отметил министр.

В издании напомнили, что у Венгрии сложные отношения с Украиной. Это одна из стран Европейского Союза, которая менее остальных оказала поддержку во время войны с российскими оккупантами. Позже после начала полномасштабного вторжения в Венгрии заявили, что не будут предоставлять Киеву вооружение и не будут разрешать его передачу через свою восточную границу. Кроме того, страна выступила против санкций в отношении Москвы, а также угрожала сорвать финансовую поддержку Евросоюза для Украины.

«В четверг Надь заявил, что правительство приняло план из пяти пунктов для помощи венгерским фермерам, включая требование к продавцам и логистическим компаниям извещать венгерское правительство об ограниченных продуктах, импортируемых через Украину, независимо от страны происхождения этих продуктов. Надь добавил, что под ограничения будут также подпадать продукты переработки, изготовленные из украинского зерна», — добавили в материале.

Известно, что в прошлом году Венгрия запретила импорт 24 украинских сельскохозяйственных продуктов, однако подчеркнула, что разрешит их перевозку через свою территорию, сообщали журналисты издания. А именно правительство страны запретило ввоз зерновых, масличных культур, муки, масла и некоторых мясных продуктов. Также в прошлом месяце Венгрия исключила из перечня украинский натуральный мед.

УНІАН По материалам:

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