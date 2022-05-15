Венгрия пытается найти слабое место в ЕС, но шансы на эмбарго еще есть, - Зеркаль — Finance.ua
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Венгрия пытается найти слабое место в ЕС, но шансы на эмбарго еще есть, - Зеркаль

Сегодня 06:09
24
Венгрия, блокируя нефтяное эмбарго, испытывает европейское единство и пытается найти слабое место в ЕС. Однако шансы на введение эмбарго еще есть.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советницу министра энергетики Елену Зеркаль в Facebook.
По ее словам, власть Венгрии ведет бизнес с Кремлем и должна показать другим странам «пример», как можно избежать введения санкций. Так, об «исключении» уже говорят Словакия, Болгария и Греция.
«Не помогли даже „приветы“ от лидеров G7, которые недвусмысленно напомнили: российская нефть финансирует российское оружие. Которое сегодня ударяет по больницам и нефтеперерабатывающим заводам в Украине, а завтра будет нацелено глубже в Европу», — отметила Зеркаль.
Она добавила, что россия боится потерять самый прибыльный сегмент рынка, поэтому пытается посеять раздор. Однако Зеркаль уверена, что ЕС еще может ввести эмбарго на российскую нефть.
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«Европейские дипломаты ищут решение вторую неделю подряд. И это уже касается не только европейского Олимпа, но и стран G7 и даже G20. Но так случилось, что эта труба идет через Украину. И эта труба под нашей юрисдикцией, и наша позиция может существенно повлиять на возможности Орбана наслаждаться игрой на Олимпе», — подчеркнула советник министра энергетики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК
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