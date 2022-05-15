Венгрия пытается найти слабое место в ЕС, но шансы на эмбарго еще есть, - Зеркаль — Finance.ua

Венгрия пытается найти слабое место в ЕС, но шансы на эмбарго еще есть, - Зеркаль

Сегодня 06:09

Венгрия, блокируя нефтяное эмбарго, испытывает европейское единство и пытается найти слабое место в ЕС. Однако шансы на введение эмбарго еще есть.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советницу министра энергетики Елену Зеркаль в Facebook

По ее словам, власть Венгрии ведет бизнес с Кремлем и должна показать другим странам «пример», как можно избежать введения санкций. Так, об «исключении» уже говорят Словакия, Болгария и Греция.

«Не помогли даже „приветы“ от лидеров G7, которые недвусмысленно напомнили: российская нефть финансирует российское оружие. Которое сегодня ударяет по больницам и нефтеперерабатывающим заводам в Украине, а завтра будет нацелено глубже в Европу», — отметила Зеркаль.

Она добавила, что россия боится потерять самый прибыльный сегмент рынка, поэтому пытается посеять раздор. Однако Зеркаль уверена, что ЕС еще может ввести эмбарго на российскую нефть.

«Европейские дипломаты ищут решение вторую неделю подряд. И это уже касается не только европейского Олимпа, но и стран G7 и даже G20. Но так случилось, что эта труба идет через Украину. И эта труба под нашей юрисдикцией, и наша позиция может существенно повлиять на возможности Орбана наслаждаться игрой на Олимпе», — подчеркнула советник министра энергетики.

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