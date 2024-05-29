Венгрия подписала соглашение с беларусью о помощи в строительстве ядерного реактора — Finance.ua
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Венгрия подписала соглашение с беларусью о помощи в строительстве ядерного реактора

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Правительство Венгрии подписало соглашение с беларусью о помощи в строительстве второй венгерской атомной электростанции.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Reuters.
Венгерская АЭС «Пакш-2» строится российским «Росатомом» с 2014 года. Российская компания строит два реактора мощностью 1,2 ГВт каждый на «Пакш-2» в центральной Венгрии.
«Большое значение имеет подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, которое позволяет нам использовать опыт, полученный здесь беларусью во время строительства реакторов по аналогичной технологии», — сказал Сийярто, не уточнив подробностей соглашения.
Реализация проекта стоимостью 12,5 млрд евро идет долго, несмотря на то, что ядерная энергетика не подпадает под санкции Европейского Союза против россии, введенные из-за войны против Украины.
Венгрия, получающая большую часть своей энергии от россии, выступает против расширения санкций, включив в них этот сектор.
После российского вторжения два года назад правительство Венгрии обострило отношения с Киевом и сохранило лучшие связи с Москвой, чем другие государства ЕС.

Венгерская АЭС

Проект «Пакш-2» — расширение существующей «Пакш», которая является первой и единственной атомной электростанцией, действующей в Венгрии.
АЭС «Пакш» мощностью 2 ГВт обеспечивает более 50% от общего внутреннего производства электроэнергии и примерно одну треть от общего потребления электроэнергии в стране.
Существующую установку планируется полностью вывести из эксплуатации до 2037 года и заменить двумя новыми атомными энергоблоками общей мощностью 2,4 ГВт, чтобы восполнить дефицит поставок.
По материалам:
РБК-Україна
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