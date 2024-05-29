Венгрия подписала соглашение с беларусью о помощи в строительстве ядерного реактора — Finance.ua

Венгрия подписала соглашение с беларусью о помощи в строительстве ядерного реактора Сегодня 15:45

Правительство Венгрии подписало соглашение с беларусью о помощи в строительстве второй венгерской атомной электростанции.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Reuters

Венгерская АЭС «Пакш-2» строится российским «Росатомом» с 2014 года. Российская компания строит два реактора мощностью 1,2 ГВт каждый на «Пакш-2» в центральной Венгрии.

«Большое значение имеет подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, которое позволяет нам использовать опыт, полученный здесь беларусью во время строительства реакторов по аналогичной технологии», — сказал Сийярто, не уточнив подробностей соглашения.

Реализация проекта стоимостью 12,5 млрд евро идет долго, несмотря на то, что ядерная энергетика не подпадает под санкции Европейского Союза против россии, введенные из-за войны против Украины.

Венгрия, получающая большую часть своей энергии от россии, выступает против расширения санкций, включив в них этот сектор.

После российского вторжения два года назад правительство Венгрии обострило отношения с Киевом и сохранило лучшие связи с Москвой, чем другие государства ЕС.

Венгерская АЭС

Проект «Пакш-2» — расширение существующей «Пакш», которая является первой и единственной атомной электростанцией, действующей в Венгрии.

АЭС «Пакш» мощностью 2 ГВт обеспечивает более 50% от общего внутреннего производства электроэнергии и примерно одну треть от общего потребления электроэнергии в стране.

Существующую установку планируется полностью вывести из эксплуатации до 2037 года и заменить двумя новыми атомными энергоблоками общей мощностью 2,4 ГВт, чтобы восполнить дефицит поставок.

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