Венгрия оштрафовала Ryanair за неуплату налога на сверхприбыль — Finance.ua
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Венгрия оштрафовала Ryanair за неуплату налога на сверхприбыль

Мир
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Венгрия оштрафовала Ryanair за неуплату налога на сверхприбыль
Венгрия оштрафовала Ryanair за неуплату налога на сверхприбыль
Венгрия оштрафовала лоукостер Ryanair на 300 миллионов форинтов (780 тысяч долларов) после расследования по передаче авиакомпанией стоимости специального взимаемого с отрасли налога.
Об этом пишет Reuters.
Правительство Венгрии в мае объявило налог на «сверхприбыль», полученный крупными компаниями, в размере 800 миллиардов форинтов. Налог был предназначен для того, чтобы закрыть дыры в бюджете, образованные расходами, которые помогли премьер-министру Виктору Орбану переизбраться в апреле.
В свою очередь Ryanair призвал правительство отменить налог, взимаемый по ставке с пассажира. В компании заявили, что налог нанесет ущерб венгерскому туризму и экономике.
«Сегодня органы по защите прав потребителей обнаружили нарушение закона, поскольку авиакомпания ввела клиентов в заблуждение своей нечестной деловой практикой», — заявила министр юстиции Юдит Варга в Facebook.
В Ryanair добавили, что лоукостер будет вынужден переместить потенциал роста в страны, работающие над восстановлением трафика после пандемии коронавируса.
Конкурент Wizz Air заявил, что авиакомпаниям понадобится много времени, чтобы вернуться к уровню прибыли и доходности, который был до пандемии COVID-19. А этот налог воспрепятствует восстановлению туристического сектора.
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По материалам:
Економічна Правда
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