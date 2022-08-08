Венгрия оштрафовала Ryanair за неуплату налога на сверхприбыль — Finance.ua

Венгрия оштрафовала Ryanair за неуплату налога на сверхприбыль Сегодня 19:48 — Мир

Венгрия оштрафовала Ryanair за неуплату налога на сверхприбыль

Венгрия оштрафовала лоукостер Ryanair на 300 миллионов форинтов (780 тысяч долларов) после расследования по передаче авиакомпанией стоимости специального взимаемого с отрасли налога.

Об этом пишет Reuters

Правительство Венгрии в мае объявило налог на «сверхприбыль», полученный крупными компаниями, в размере 800 миллиардов форинтов. Налог был предназначен для того, чтобы закрыть дыры в бюджете, образованные расходами, которые помогли премьер-министру Виктору Орбану переизбраться в апреле.

В свою очередь Ryanair призвал правительство отменить налог, взимаемый по ставке с пассажира. В компании заявили, что налог нанесет ущерб венгерскому туризму и экономике.

«Сегодня органы по защите прав потребителей обнаружили нарушение закона, поскольку авиакомпания ввела клиентов в заблуждение своей нечестной деловой практикой», — заявила министр юстиции Юдит Варга в Facebook.

В Ryanair добавили, что лоукостер будет вынужден переместить потенциал роста в страны, работающие над восстановлением трафика после пандемии коронавируса.

Конкурент Wizz Air заявил, что авиакомпаниям понадобится много времени, чтобы вернуться к уровню прибыли и доходности, который был до пандемии COVID-19. А этот налог воспрепятствует восстановлению туристического сектора.

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Економічна Правда По материалам:

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