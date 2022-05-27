Венгрия меняет правила продажи бензина иностранцам на авто — Finance.ua

Венгрия меняет правила продажи бензина иностранцам на авто

Сегодня 15:43 — Личные финансы

Венгрия меняет правила продажи бензина иностранцам на авто

Украинцы, которые едут за границу на собственном авто, скоро будут дороже платить за то, чтобы заправить бензином свои машины. Речь идет, в частности, о такой стране, как Венгрия.

Об этом пишет «Сегодня» со ссылкой на местное издание 24.hu.

Отмечается, что с осени 2021 года венгерские власти «заморозили» цены на топливо: на АЗС литр бензина или дизеля продавали за 480 форинтов/л (около 40 грн).

Однако с 27 мая такая цена будет действовать только для венгерских водителей, а вот владельцы автомобилей с невенгерской регистрацией не смогут заправляться со скидкой и будут вынуждены платить рыночную стоимость.

Местные власти таким образом хотят якобы пресечь «бензиновый туризм».

Сколько стоит бензин в Венгрии?

В стране сейчас цены на горючее заморожены, поэтому возможно, что иностранцы злоупотребляют этим и скупают топливо.

Заправить автомобили в Венгрии можно в сетях заправок Mol, Лукойл, MAXILine, OMV, АВІА. В последнее время топливо в стране значительно не дорожало:

A-95 можно купить в среднем за 490 форинтов (39,4 грн) за литр;

A-98 — за 375 форинтов (30 грн)

дизель — за 567,7 форинтов (45,67 грн).

Что будет с ценами на бензин в Украине

Ранее заместитель директора Научно-технического центра Психея Геннадий Рябцев говорил о том, чего ждать на рынке топлива в ближайшее время. Он отмечал, что отмена государственного регулирования является плохим шагом, из-за которого будут проблемы.

Поскольку трейдеры ничем ничем не ограничены, они могут выставлять любой ценник, даже 100 грн за литр бензина. Украинцы от этого не выиграют, а бюджет и подавно, потому что кроме 7% НДС, компании больше не платят налоги. Источник поставок также один — западная граница, потому и ценовой конкуренции нет, а спекуляций на рынке станет больше.

Учитывая дефицит горючего, роста цен следует ожидать не только на АЗС, но и везде. Прежде всего, это касается сферы общественного транспорта и продуктов первой необходимости, которые напрямую зависят от перевозок и ттоплива.

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