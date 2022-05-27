Венгрия меняет правила продажи бензина иностранцам на авто — Finance.ua

Венгрия меняет правила продажи бензина иностранцам на авто
Украинцы, которые едут за границу на собственном авто, скоро будут дороже платить за то, чтобы заправить бензином свои машины. Речь идет, в частности, о такой стране, как Венгрия.
Об этом пишет «Сегодня» со ссылкой на местное издание 24.hu.
Отмечается, что с осени 2021 года венгерские власти «заморозили» цены на топливо: на АЗС литр бензина или дизеля продавали за 480 форинтов/л (около 40 грн).
Однако с 27 мая такая цена будет действовать только для венгерских водителей, а вот владельцы автомобилей с невенгерской регистрацией не смогут заправляться со скидкой и будут вынуждены платить рыночную стоимость.
Местные власти таким образом хотят якобы пресечь «бензиновый туризм».
Сколько стоит бензин в Венгрии?
В стране сейчас цены на горючее заморожены, поэтому возможно, что иностранцы злоупотребляют этим и скупают топливо.
Заправить автомобили в Венгрии можно в сетях заправок Mol, Лукойл, MAXILine, OMV, АВІА. В последнее время топливо в стране значительно не дорожало:
A-95 можно купить в среднем за 490 форинтов (39,4 грн) за литр;
A-98 — за 375 форинтов (30 грн)
дизель — за 567,7 форинтов (45,67 грн).
Что будет с ценами на бензин в Украине
Ранее заместитель директора Научно-технического центра Психея Геннадий Рябцев говорил о том, чего ждать на рынке топлива в ближайшее время. Он отмечал, что отмена государственного регулирования является плохим шагом, из-за которого будут проблемы.
Поскольку трейдеры ничем ничем не ограничены, они могут выставлять любой ценник, даже 100 грн за литр бензина. Украинцы от этого не выиграют, а бюджет и подавно, потому что кроме 7% НДС, компании больше не платят налоги. Источник поставок также один — западная граница, потому и ценовой конкуренции нет, а спекуляций на рынке станет больше.
Учитывая дефицит горючего, роста цен следует ожидать не только на АЗС, но и везде. Прежде всего, это касается сферы общественного транспорта и продуктов первой необходимости, которые напрямую зависят от перевозок и ттоплива.