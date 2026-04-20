Венгрия готова разблокировать 90 млрд евро для Украины Сегодня 11:10

Правительство Венгрии, которое уходит в отставку, дало понять, что готово разблокировать кредит Европейского Союза для Украины в размере 90 миллиардов евро уже на этой неделе — именно в тот момент, когда новое руководство в Будапеште начало интенсивные переговоры с Брюсселем относительно доступа к собственному замороженному финансированию.

Венгрия получила информацию от Украины «при посредничестве Брюсселя» о том, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» могут возобновиться уже вскоре, заявил уходящий в отставку премьер-министр Виктор Орбан. Он связал помощь Украине с возобновлением поставок по трубопроводу, который был поврежден в результате российской атаки в конце января.

Об этом пишет Bloomberg

Представитель Европейской комиссии подтвердил, что исполнительный орган ЕС «поддерживал контакт с заинтересованными сторонами для содействия возобновлению поставок нефти через трубопровод „Дружба“», добавив, что все страны ЕС должны выполнять свои обязательства по кредиту на 90 миллиардов евро, согласованному на саммите лидеров в декабре.

Эти средства имеют решающее значение для того, чтобы Украина могла продолжать борьбу более чем через четыре года после полномасштабного вторжения россии и в условиях, когда США фактически прекратили свою помощь после возвращения Дональда Трампа на пост президента в 2025 году, пишут журналисты. Также сообщается, что у Киева хватит средств для покрытия своих нужд только до июня.

Венгрия может разблокировать помощь Украине уже в среду, 22 апреля, на встрече послов ЕС, если к тому времени возобновятся поставки нефти, подчеркнул Янош Бока, министр Орбана по делам ЕС, в отдельном сообщении. «Позиция Венгрии не изменилась, — заявил Орбан. — Если есть нефть, будут и деньги».

Новый лидер Венгрии Петер Мадяр, чья партия «Тиса» одержала убедительную победу на выборах неделю назад, положив конец 16-летнему правлению Орбана, также заявил, что прокачка по «Дружбе» может возобновиться на этой неделе, опираясь на информацию, полученную им от главы и главного исполнительного директора венгерской нефтяной компании Mol Nyrt Жолта Хернади.

