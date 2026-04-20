0 800 307 555
Венгрия готова разблокировать 90 млрд евро для Украины

Венгрия готова разблокировать 90 млрд евро для Украины
Венгрия готова разблокировать 90 млрд евро для Украины
Правительство Венгрии, которое уходит в отставку, дало понять, что готово разблокировать кредит Европейского Союза для Украины в размере 90 миллиардов евро уже на этой неделе — именно в тот момент, когда новое руководство в Будапеште начало интенсивные переговоры с Брюсселем относительно доступа к собственному замороженному финансированию.
Венгрия получила информацию от Украины «при посредничестве Брюсселя» о том, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» могут возобновиться уже вскоре, заявил уходящий в отставку премьер-министр Виктор Орбан. Он связал помощь Украине с возобновлением поставок по трубопроводу, который был поврежден в результате российской атаки в конце января.
Об этом пишет Bloomberg.
Представитель Европейской комиссии подтвердил, что исполнительный орган ЕС «поддерживал контакт с заинтересованными сторонами для содействия возобновлению поставок нефти через трубопровод „Дружба“», добавив, что все страны ЕС должны выполнять свои обязательства по кредиту на 90 миллиардов евро, согласованному на саммите лидеров в декабре.
Эти средства имеют решающее значение для того, чтобы Украина могла продолжать борьбу более чем через четыре года после полномасштабного вторжения россии и в условиях, когда США фактически прекратили свою помощь после возвращения Дональда Трампа на пост президента в 2025 году, пишут журналисты. Также сообщается, что у Киева хватит средств для покрытия своих нужд только до июня.
Венгрия может разблокировать помощь Украине уже в среду, 22 апреля, на встрече послов ЕС, если к тому времени возобновятся поставки нефти, подчеркнул Янош Бока, министр Орбана по делам ЕС, в отдельном сообщении. «Позиция Венгрии не изменилась, — заявил Орбан. — Если есть нефть, будут и деньги».
Новый лидер Венгрии Петер Мадяр, чья партия «Тиса» одержала убедительную победу на выборах неделю назад, положив конец 16-летнему правлению Орбана, также заявил, что прокачка по «Дружбе» может возобновиться на этой неделе, опираясь на информацию, полученную им от главы и главного исполнительного директора венгерской нефтяной компании Mol Nyrt Жолта Хернади.
По материалам: УНІАН
УНІАН
