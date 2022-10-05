Венгрия договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежей на 1,9 миллиарда евро — Bloomberg Сегодня 16:45 — Энергетика

Венгрия получила от «Газпрома» отсрочку для платежей в размере около 1,9 миллиарда евро, которые она должна перечислить в течение этого отопительного сезона.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленные с этим вопросом.

Венгрия объявила в понедельник, что получила от «Газпрома» трехлетнюю отсрочку по платежам, подлежащим уплате в шестимесячный период. Однако Будапешт не раскрыл условия соглашения.

Источники агентства проливают свет на договоренности Венгрии с «Газпромом».

В первый год Венгрия заплатит 20% от суммы отсроченного платежа, а впоследствии будет платить по 40% в следующие два года, по словам двух источников. По данным собеседников, отсрочка платежа будет произведена под 3,5%.

Агентство пишет, что в зимний период 2022/23 года Будапешт без учета отсрочки, по всей вероятности, должен заплатить за российский газ 4 млрд евро.

Чиновники в Будапеште заявили, что предельной суммы отложенного платежа не существует, и она может увеличиться с ростом рыночных цен на природный газ.

Венгрия прогнозирует, что стоимость импорта нефти и газа в страну подскочит до 19 миллиардов долларов в этом году по сравнению с 4 миллиардами долларов в 2019 году.

Рост цен на энергоносители усиливает обеспокоенность состоянием экономики Венгрии в то время, когда миллиарды евро, выделенные ЕС, остаются заблокированными из-за опасений блока по поводу коррупции при премьер-министре Викторе Орбане.

Напомним, «Газпром» с 1 сентября поставляет в Венгрию через Сербию на 5,8 млн кубометров природного газа в сутки больше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом 2021 года.

Економічна Правда По материалам:

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