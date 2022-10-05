Венгрия договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежей на 1,9 миллиарда евро — Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Венгрия договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежей на 1,9 миллиарда евро — Bloomberg

Энергетика
50
Венгрия получила от «Газпрома» отсрочку для платежей в размере около 1,9 миллиарда евро, которые она должна перечислить в течение этого отопительного сезона.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленные с этим вопросом.
Венгрия объявила в понедельник, что получила от «Газпрома» трехлетнюю отсрочку по платежам, подлежащим уплате в шестимесячный период. Однако Будапешт не раскрыл условия соглашения.
Источники агентства проливают свет на договоренности Венгрии с «Газпромом».
В первый год Венгрия заплатит 20% от суммы отсроченного платежа, а впоследствии будет платить по 40% в следующие два года, по словам двух источников. По данным собеседников, отсрочка платежа будет произведена под 3,5%.
Агентство пишет, что в зимний период 2022/23 года Будапешт без учета отсрочки, по всей вероятности, должен заплатить за российский газ 4 млрд евро.
Чиновники в Будапеште заявили, что предельной суммы отложенного платежа не существует, и она может увеличиться с ростом рыночных цен на природный газ.
Венгрия прогнозирует, что стоимость импорта нефти и газа в страну подскочит до 19 миллиардов долларов в этом году по сравнению с 4 миллиардами долларов в 2019 году.
Рост цен на энергоносители усиливает обеспокоенность состоянием экономики Венгрии в то время, когда миллиарды евро, выделенные ЕС, остаются заблокированными из-за опасений блока по поводу коррупции при премьер-министре Викторе Орбане.
Напомним, «Газпром» с 1 сентября поставляет в Венгрию через Сербию на 5,8 млн кубометров природного газа в сутки больше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом 2021 года.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.