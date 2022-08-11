Венгерский OTP Bank может свернуть бизнес в россии — Finance.ua

Венгерский OTP Bank может свернуть бизнес в россии Сегодня 19:32 — Фондовый рынок

Венгерский OTP Bank может свернуть бизнес в россии

Венгерский OTP Bank может выйти с рынка рф, продав российскую дочернюю компанию. Сейчас такая возможность рассматривается в компании.

Об этом свидетельствует отчет компании за первое полугодие.

Менеджмент заявил, что руководствуется принципом «непрерывной деятельности», однако в россии рассматривает все возможные варианты, в том числе «продажу российского предприятия по приемлемой цене».

При этом банк в отчете подчеркнул, что хотел бы продолжать деятельность и в Украине, и в россии.

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Стоит отметить, что 5 августа глава кремля владимир путин подписал указ, усложняющий продажу российских «дочек» иностранных компаний. В частности, речь идет о кредитных и финансовых организациях.

Теперь такие операции в россии можно проводить только при личном согласовании путина. Ранее для этого требовалось решение профильной комиссии правительства, но в июле минфин россии отметил, что не будет принимать таких решений.

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