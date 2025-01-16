Великобритания выделит GBP40 млн на новую программу экономического восстановления Украины — Finance.ua
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Великобритания выделит GBP40 млн на новую программу экономического восстановления Украины

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Великобритания выделит GBP40 млн на новую программу экономического восстановления Украины
Великобритания выделит GBP40 млн на новую программу экономического восстановления Украины
Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кир Стармер во время своего визита в Украину в четверг объявит о выделении GBP40 млн на новую программу экономического восстановления, чтобы разблокировать частное кредитование для поддержания роста и экономической устойчивости малого и среднего бизнеса в Украине.
Об этом сообщается на сайте британского правительства.
«Программа создаст возможности для британских компаний, поддерживая ключевые сектора роста в Украине, открывая расширенные возможности торговли и инвестиций с одним из наших ближайших союзников. Финансирование будет направлено на предприятия, которые поддерживают „зеленую экономику“, и уязвимые группы, включая женщин и ветеранов», — говорится в сообщении.
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Ожидается, что в долгосрочной перспективе будет принята программа TIGER (Triggering Investment Growth and Economic Resilience), которая снизит зависимость украинских громад от гуманитарной поддержки и поможет повысить экономическую устойчивость.
«Сегодняшнее объявление основывается на пакете поддержки в размере 12,8 млрд фунтов стерлингов, предоставленном Великобританией Украине», — говорится в сообщении.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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