Великобритания выделит GBP40 млн на новую программу экономического восстановления Украины — Finance.ua

Великобритания выделит GBP40 млн на новую программу экономического восстановления Украины Сегодня 11:12

Великобритания выделит GBP40 млн на новую программу экономического восстановления Украины

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кир Стармер во время своего визита в Украину в четверг объявит о выделении GBP40 млн на новую программу экономического восстановления, чтобы разблокировать частное кредитование для поддержания роста и экономической устойчивости малого и среднего бизнеса в Украине.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Программа создаст возможности для британских компаний, поддерживая ключевые сектора роста в Украине, открывая расширенные возможности торговли и инвестиций с одним из наших ближайших союзников. Финансирование будет направлено на предприятия, которые поддерживают „зеленую экономику“, и уязвимые группы, включая женщин и ветеранов», — говорится в сообщении.

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Ожидается, что в долгосрочной перспективе будет принята программа TIGER (Triggering Investment Growth and Economic Resilience), которая снизит зависимость украинских громад от гуманитарной поддержки и поможет повысить экономическую устойчивость.

«Сегодняшнее объявление основывается на пакете поддержки в размере 12,8 млрд фунтов стерлингов, предоставленном Великобританией Украине», — говорится в сообщении.

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