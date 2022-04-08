Великобритания ввела санкции против дочерей Путина и Лаврова — Finance.ua

Великобритания ввела санкции против дочерей Путина и Лаврова

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Великобритания ввела санкции против дочерей Путина и Лаврова

Великобритания ввела санкции против дочерей президента российской федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

В частности, сказано, что роскошный стиль жизни ближайшего окружения кремля с сегодняшнего дня также становится объектом санкций, поскольку ограничительные меры вводятся против дочерей путина и Лаврова.

В частности, применяется запрет на въезд и замораживаются активы Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой, дочерей путина, а также Екатерины Винокуровой, которая является дочерью Лаврова.

Введение этих санкций было скоординировано с США в рамках еще одного свидетельства глобального единства из-за незаконного вторжения России в Украину. Британия приняла эти решения после введения 25 марта санкций против Полины Ковалевой, падчерицы Лаврова.

Также сказано, что санкции Британии и международных партнеров создают глубокие и разрушительные последствия для способности путина вести войну. В частности, уже заморожено 275 млрд фунтов (60% российских резервов иностранной валюты).

«Наш беспрецедентный пакет санкций поражает элиты и их семьи, одновременно ухудшая состояние российской экономики до уровней, которые в России не видели со времени развала Советского союза. Но мы должны делать больше. Через „Большую семерку“ мы работаем с партнерами по прекращению использования российских энергоносителей и для дальнейшего поражения способности путина финансировать его незаконное и неоправданное вторжение в Украину», — заявила государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развитию Великобритании Элизабет Трасс.

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