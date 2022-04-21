Великобритания расширила санкции против россии: в списке топ-генералы и Кива — Finance.ua
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Великобритания расширила санкции против россии: в списке топ-генералы и Кива

Сегодня 16:45Мир
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Великобритания расширила санкции против россии: в списке топ-генералы и КиваВеликобритания расширила санкции против россии: в списке топ-генералы и Кива
Великобритания добавила 26 новых юридических и физических лиц в свой санкционный список против россии.
Об этом сообщается на сайте правительства.
«В ответ на продолжающуюся в Украине агрессивную войну, правительство Великобритании вводит новые санкции против главных лидеров российской армии — против тех, кто командует линией фронта, чтобы совершить эти отвратительные действия», — заявили в правительстве.
В частности, под санкции попали:
  • подполковник Азатбек Омурбеков, командир российской армии, участвовавший в «Бучанской резне»;
  • генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий воздушно-десантными войсками;
  • генерал-майор Валерий Флюстиков, командующий силами специальных операций;
  • генерал-полковник Николай Богдановский, первый заместитель начальника генерального штаба.
Новый пакет санкций также направлен на лиц, активно поддерживающих незаконное вторжение в Украину. К ним относятся Олег Белозеров (генеральный директор и глава РЖД) и украинский депутат-беглец Илья Кива.

Справка Finance.ua:

  • накануне министерство финансов США добавило в санкционный список 40 юридических лиц, в том числе российские Транскапиталбанк и Инвестторгбанк;
  • новый пакет санкций Европейского Союза против россии будет нацелен на «Сбербанк» и поставки нефти.

Как россияне пытаются обойти санкции

По материалам: УНН
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