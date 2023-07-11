Великобритания расширила признание украинских водительских удостоверений — Finance.ua

Великобритания расширила признание украинских водительских удостоверений Сегодня 19:02 — Личные финансы

Великобритания расширила признание украинских водительских удостоверений

В Англии, Уэльсе и Шотландии расширили признание украинских водительских удостоверений.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«В законодательство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии были внесены изменения, касающиеся признания украинских водительских удостоверений определенных категорий. Правительство приняло Регламент 2023 № 666. Он вступил в силу 7 июля, его действие распространяется на территорию Англии, Уэльса», — сказано в сообщении.

Что это значит

Лица, имеющие разрешение на въезд или разрешение на пребывание в рамках Программы «Украина» в соответствии с иммиграционными правилами и имеющие выданные в Украине удостоверения категории, А (мотоциклы) или категории В (автомобили), имеют право управлять такими транспортными средствами в течение трех лет после обретения статуса резидента.

Это касается всех, кто подпадает под правила Программы «Украинская семья» и «Продолжение экстерного обучения в Украине», Спонсорской программы «Жилье для Украины».

Ранее украинские водительские удостоверения в Англии, Уэльсе и Шотландии признавались в течение одного года с даты обретения статуса резидента.

Что общего с правилами ЕС

Регламент Великобритании похож на Регламент Европейского Парламента и Совета № 2022/1280/ЕС, который еще в июле 2022 года расширил возможности пользования украинскими водительскими удостоверениями для всех, у кого есть статус временной или надлежащей защиты.

Великобритания не входит в состав ЕС. А на территориях стран ЕС установлены специальные и временные мероприятия по водительским удостоверениям, выданным Украиной тем лицам, которые пользуются временной или надлежащей защитой.

А именно можно:

пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой;

пользоваться украинским водительским удостоверением даже в случае истечения срока его действия при условии, что такой срок закончился после 31 декабря 2021 года, поскольку Украина приняла решение о продлении срока действия водительских удостоверений и проинформировала об этом Европейскую Комиссию и государства-члены ЕС;

получить без сдачи экзаменов временное (на период пребывания под защитой) водительское удостоверение образца ЕС в случае утери или похищения украинского водительского удостоверения.

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