Великобритания расширила признание украинских водительских удостоверений — Finance.ua

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Великобритания расширила признание украинских водительских удостоверений

Личные финансы
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Великобритания расширила признание украинских водительских удостоверений
Великобритания расширила признание украинских водительских удостоверений
В Англии, Уэльсе и Шотландии расширили признание украинских водительских удостоверений.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
«В законодательство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии были внесены изменения, касающиеся признания украинских водительских удостоверений определенных категорий. Правительство приняло Регламент 2023 № 666. Он вступил в силу 7 июля, его действие распространяется на территорию Англии, Уэльса», — сказано в сообщении.

Что это значит

Лица, имеющие разрешение на въезд или разрешение на пребывание в рамках Программы «Украина» в соответствии с иммиграционными правилами и имеющие выданные в Украине удостоверения категории, А (мотоциклы) или категории В (автомобили), имеют право управлять такими транспортными средствами в течение трех лет после обретения статуса резидента.
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Это касается всех, кто подпадает под правила Программы «Украинская семья» и «Продолжение экстерного обучения в Украине», Спонсорской программы «Жилье для Украины».
Ранее украинские водительские удостоверения в Англии, Уэльсе и Шотландии признавались в течение одного года с даты обретения статуса резидента.

Что общего с правилами ЕС

Регламент Великобритании похож на Регламент Европейского Парламента и Совета № 2022/1280/ЕС, который еще в июле 2022 года расширил возможности пользования украинскими водительскими удостоверениями для всех, у кого есть статус временной или надлежащей защиты.
Великобритания не входит в состав ЕС. А на территориях стран ЕС установлены специальные и временные мероприятия по водительским удостоверениям, выданным Украиной тем лицам, которые пользуются временной или надлежащей защитой.
А именно можно:
  • пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой;
  • пользоваться украинским водительским удостоверением даже в случае истечения срока его действия при условии, что такой срок закончился после 31 декабря 2021 года, поскольку Украина приняла решение о продлении срока действия водительских удостоверений и проинформировала об этом Европейскую Комиссию и государства-члены ЕС;
  • получить без сдачи экзаменов временное (на период пребывания под защитой) водительское удостоверение образца ЕС в случае утери или похищения украинского водительского удостоверения.
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По материалам:
Finance.ua
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