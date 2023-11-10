Великобритания и США договорились о сотрудничестве в сфере термоядерной энергии — Finance.ua
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Великобритания и США договорились о сотрудничестве в сфере термоядерной энергии

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Великобритания и США заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве по развитию технологий термоядерного синтеза, говорится в заявлении на сайте британского правительства.
В рамках этого соглашения стороны, в частности, будут обмениваться опытом, стандартизируют нормативные акты в этой области, разработают устойчивую цепочку поставок материалов, используемых в термоядерных реакторах.
Как отмечают в документе, термоядерная энергия гораздо эффективнее сжигания ископаемых видов топлива. Первый двусторонний координационный комитет соберется в начале 2024 года.
По материалам:
Kosatka.Media
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