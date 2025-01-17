Великобритания и Швейцария выделяют $500 тысяч на разминирование в Украине — Finance.ua

Великобритания и Швейцария выделяют $500 тысяч на разминирование в Украине Сегодня 09:19

Великобритания и Швейцария выделяют $500 тысяч на разминирование в Украине

Великобритания и Швейцария выделяют 500 тыс. долл. на пилотный проект по приоритету в гуманитарном разминировании Украины.

Средства предоставляются в рамках подписанного меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством иностранных дел Великобритании, Фондом Восточная Европа и Центром гуманитарного разминирования.

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Выделенные средства будут направлены на реализацию пилотного проекта по приоритетизации территорий для гуманитарного разминирования в Харьковской области, который начался 6 января и продлится до конца марта 2025 года. Центр гуманитарного разминирования будет управлять проектом и координировать привлеченные стороны.

В частности, цель проекта — улучшить процессы гуманитарного разминирования благодаря автоматизации анализа данных и оптимизации ресурсов. Методология приоритезации будет базироваться на алгоритме, учитывающем экономические, социальные, экологические и факторы безопасности для конкретной территории.

В министерстве отметили, что на основе результатов пилотного проекта этот подход планируют применить во всех регионах Украины, пострадавших мин и других взрывоопасных предметов.

Укрінформ По материалам:

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