Польша предоставит 2,5 миллиона злотых на разминирование территорий в Украине — Finance.ua
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Польша предоставит 2,5 миллиона злотых на разминирование территорий в Украине

Казна и Политика
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Польша выделила 2,5 млн злотых (около 637 тыс. долл. США) на поддержку проектов по противоминной деятельности в Украине.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
«Польша выделила 2,5 миллиона злотых (около 637 тыс. долларов США) на поддержку противоминной деятельности в Украине. Соответствующее соглашение Министерство иностранных дел Польши подписало с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине», — говорится в сообщении.
На выделенные средства планируется реализовать инновационные мероприятия по разминированию территорий, в частности, увеличить потенциал с привлечением служебных собак-саперов. В Николаевской области уже работают 16 специально обученных собак под руководством восьми кинологов. Около половины финансирования будет направлено на тестирование БПЛА и дистанционного зондирования в сотрудничестве с ГСЧС Украины.
«Украина считается одной из самых загрязненных минами стран мира. Этим вкладом Польша подтверждает свою неустанную приверженность безопасности и прогрессу Украины, а также солидарность с Украиной с первого дня полномасштабной войны, начатой ​​российским агрессором», — подчеркнул временный поверенный в делах Посольства Польши в Украине Пётр Лукасевич.
По материалам:
Укрінформ
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