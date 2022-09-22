Великобритания договаривается о покупке сжиженного газа в США — Bloomberg Сегодня 19:32 — Энергетика

Великобритания договаривается о покупке сжиженного газа в США — Bloomberg

Британия стремится заключить договоры о долгосрочных поставках сжиженного природного газа от американских производителей, поскольку высокие цены на энергоносители в Европе угрожают экономике даже этой зимой.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Источники, пожелавшие остаться анонимными, поскольку переговоры частные, отметили, что правительственная целевая группа по энергоснабжению ищет предложения от экспортеров СПГ по поставкам отечественным покупателям по соглашениям, которые продлятся до 20 лет.

Спикер Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии отказался от комментариев. Переговоры все еще находятся на начальной стадии и неясно, кто будет платить за любые грузы газа.

Великобритания активизировала поиск источников поставок в тот момент, когда другие европейские страны также пытаются запастись газом в преддверии самых холодных месяцев и диверсифицировать свои источники топлива в долгосрочной перспективе.

Но в отличие от таких стран, как Германия, Великобритания не зависит от российского газа, вместо этого использует собственную добычу, норвежские поставки, поступающие через подводные трубопроводы, и грузы СПГ.

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