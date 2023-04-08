Ведущие производители электрокаров снизили стоимость своих авто на 25-40 процентов — Finance.ua

Ведущие производители электрокаров снизили стоимость своих авто на 25-40 процентов 08.04.2023, 00:13 — Личные финансы

Ведущие производители электрокаров снизили стоимость своих авто на 25-40 процентов

Пытаясь увеличить продажи, крупные автопроизводители, такие как Ford, General Motors, Peugeot, Citroen и BMW, прибегли к большим скидкам, взяв пример с Tesla. Однако китайский рынок был единственным, кто извлек выгоду от этих скидок, а может и нет.

Недавние сообщения ассоциации Укравтопром со ссылкой на Wall Street Journal свидетельствуют, что Китай отменил налоговые льготы и субсидии для электромобилей, что стоило стране около 15 миллиардов долларов в 2021 году. В результате электромобили стали намного дороже местных покупателей, и автопроизводители сейчас борются за привлечение клиентов.

Первой отреагировала на ситуацию компания Tesla, снизившая цены на свои электромобили, чтобы стимулировать спрос. Следуя примеру Tesla, американские автопроизводители, Ford и General Motors, также вступили в ценовую войну в Китае.

По данным WSJ, Ford снизил цену на свой Mustang Mach-E примерно на $6000, а Cadillac CT5 от GM подешевел на 25%.

Принадлежащий BMW Dongfeng Motor Group благодаря своему партнерству с Peugeot-Citroën предлагает 40% скидку на седан C6, который теперь можно приобрести за $18 000. Кроме того, дилерский центр BMW в Гуанчжоу снизил стоимость электрической модели i3 на $12 000 до $51. 000. Более того, совместное предприятие Volkswagen с правительством Шанхая предлагает скидки от $2200-7300 на свои автомобили.

Китай был крупнейшим рынком для электромобилей, и отмена налоговых льгот и субсидий стала значительным шагом в достижении целей страны в области «зеленого» транспорта. Как следствие, производители электромобилей и автопроизводители ищут способы удержать цены на конкурентоспособном уровне и недавние скидки кажутся им лучшим вариантом.

Спасут ли скидки ситуацию?

Однако скидки могут принести лишь краткосрочное облегчение автопроизводителям, поскольку они рискуют снизить норму прибыли, а отмена налоговых льгот и субсидий также может препятствовать долгосрочным инвестициям в производство электромобилей. В ответ на ситуацию некоторые компании обращаются к альтернативным решениям, таким как увеличение инвестиций в исследования и разработки и поиск альтернативных рынков, чтобы компенсировать потерю продаж в Китае.

В общем-то, отмена налоговых льгот и субсидий для электромобилей в Китае стала значительным ударом по целям страны в области «зеленого» транспорта, и автопроизводители сейчас борются за привлечение клиентов на рынке, где электромобили значительно подорожали.

Скидки, предлагаемые крупными автопроизводителями, могут быть краткосрочным решением, но долгосрочные инвестиции в производство электромобилей, а также исследования и разработки остаются критически важными для сохранения конкурентных преимуществ в отрасли.

Avtosota По материалам:

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