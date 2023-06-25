Ведущие корпорации пообещали трудоустроить 250 тысяч беженцев из Украины — Finance.ua
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Ведущие корпорации пообещали трудоустроить 250 тысяч беженцев из Украины

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Ведущие корпорации пообещали трудоустроить 250 тысяч беженцев из Украины
Ведущие корпорации пообещали трудоустроить 250 тысяч беженцев из Украины
Крупные международные корпорации обязались нанять на работу 250 тысяч беженцев из Украины и других стран, проживающих сейчас в Европе. Об этом сообщает Euronews.
В преддверии Всемирного дня беженцев 40 корпораций, включая Adidas, Amazon, Marriott, Microsoft и Starbucks, обязались в течение следующих трех лет трудоустроить в Европе тысячи беженцев. Корпорации обещают стажировку и работу 250 тысячам вынужденных переселенцев, из них из 13 680 заключат трудовой договор.
Инициатором проекта стала компания Amazon, которая обещает за три года трудоустроить в Европе не менее 5 тысяч беженцев.
Гостиничные сети Marriott и Hilton примут на работу по 1500 человек, Starbucks и ISS — по 1 000. Более скромные обязательства взяли на себя Adidas, L’Oréal, PepsiCo и Hyatt.
«Мы поможем им с оплатой юридических услуг, обеспечим консультации, наставничество, предложим программы обучения, повышения квалификации, языковые курсы, сделаем все, что только можно», — заявил вице-президент Amazon по персоналу Офори Агбока в комментарии Euronews.
По его словам, в первую очередь беженцам будет предложена работа в центрах выполнения заказов и хранения, а также в сфере транспорта и доставки.
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По материалам:
УНІАН
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