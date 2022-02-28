Важная информация для клиентов (физических лиц) Таскомбанка — Finance.ua

Важная информация для клиентов (физических лиц) Таскомбанка

tascombank.ua

Уважаемые клиенты!

Ввиду сложной ситуации в стране хотим сообщить вам о следующем:

Относительно штрафов по кредитам

Мы не начисляем и не будем начислять пеню или штрафные санкции по кредитам и кредитным картам.

Относительно погашения кредитов

Погашение по кредитам по возможности необходимо производить. Самым безопасным способом пересчета средств на сегодняшний день является онлайн-банкинг. Мы обеспечиваем бесперебойную работу сервиса дистанционного обслуживания TAS2U, в приложении погашения по кредитам с карт Таскомбанка — бесплатное. Напоминаем, что в TAS2U можно зарегистрировать карты других банков и осуществить перевод средств на погашение кредитной задолженности. При таких операциях комиссия в Таскомбанке также отсутствует. Однако обращаем ваше внимание на то, что банк-эмитент может снять комиссию в рамках установленных им тарифов.

Установить приложение можно по ссылке:

для Android https://play.google.com/store/apps/details?id=online.kapowai.tas2u

для iOS https://itunes.apple.com/app/tas2u/id1348286505?ls=1&mt=8

Есть также возможность внесения средств наличными в кассах или терминалах самообслуживания Таскомбанка.

Относительно кредитных каникул

В данный момент мы также работаем над созданием программ реструктуризации кредитов, которые помогли бы вам снизить финансовую нагрузку или отсрочить внесение платежа по кредиту. О внедрении данных программ мы сообщим отдельно на нашем сайте и на странице Facebook.

Безналичные расчеты

Безналичные расчеты по картам Таскомбанка производятся без ограничений.

Снятие наличных

Снятие наличных средств по картам Таскомбанка возможно в банкоматах банка ( карта банкоматов ) с лимитом 10 тысяч гривен в сутки на одного клиента, в кассах Банка — до 100 тысяч гривен.

Также по картам Mastercard реализована возможность снятия наличных в кассах магазинов Сильпо на сумму до 6 000 гривен. Скоро также появится возможность снимать наличные в магазинах Фора, Oкко, WOG.

Режим работы отделений

Все ключевые службы банка продолжают работать в усиленном режиме для обеспечения непрерывной работы отделений и сервисов. Для нас основным приоритетом остается безопасность наших клиентов и работников, поэтому по графику работы отделений мы будем сообщать ежедневно на официальном сайте и на странице Facebook.

До стабилизации ситуации в стране возможны изменения в графиках работы отделений, просим обязательно предварительно звонить в отделение, если Вы намерены его посетить.

Контакт-центр Таскомбанка продолжает работать для вас 24/7. Связаться с нами по телефонам: 0 800 503 580 или 8778 (с мобильного), или пишите на ящик info@tascombank.com.ua

Сохраняйте спокойствие, верьте в Вооруженные Силы Украины и берегите себя и близких.

Итого сможем все!

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