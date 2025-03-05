Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США — СМИ — Finance.ua
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США — СМИ

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США приказали британским спецслужбам прекратить делиться разведданными с Украиной в рамках отзыва поддержки. Запрет касается всех разведывательных агентств и военных подразделений Великобритании.
Об этом сообщило Daily Mail 4 марта поздно вечером.
«Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться разведданными из Вашингтона с Украиной в рамках отзыва поддержки для Владимира Зеленского», — пишет издание.
«В дополнение к ракетам и боеприпасам все британские разведывательные агентства и военные подразделения также получили приказ, прямо запрещающий делиться разведданными США, ранее известными как «Rel UKR» — сокращение от «Releasable to Ukraine», — уточняется в публикации.
С начала войны три года назад Великобритания и другие западные партнеры безопасности, как отмечается, делились такими данными с Украиной.
Сообщается, что «Mail стало известно, что Соединенные Штаты сняли гриф секретности топ-уровня в ожидании последующего сообщения».
«Запрет касается таких организаций, как GCHQ Великобритании, разведывательные агентства и разведывательные подразделения Министерства обороны», — пишет издание.
Президент США Дональд Трамп, выступая в Конгрессе, заявил о решении приостановить предоставление международной помощи, однако официально не объявлял об остановке военной поддержки Украины.
Перед этим американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине.
По материалам:
УНН
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