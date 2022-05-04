«Ваша карта заблокирована»: что делать, чтобы не попасться мошенникам — Finance.ua

«Ваша карта заблокирована»: что делать, чтобы не попасться мошенникам

Сегодня 18:13 — Личные финансы

Украинцы уже давно привыкли к новым технологиям. Мобильная связь, интернет и онлайн банкинг стали неотъемлемой частью нашей жизни. Но вместе с тем быстро распространяются новые схемы мошенничества.

Специалисты Фонда гарантирования вкладов рассказали о распространенных схемах телефонного мошенничества, которые могут лишить вас сбережений. А также подсказали, что делать, чтобы не стать жертвой мошенников.

Подробности. Мошенники часто представляются работниками банка и сообщают о вымышленной проблеме с вашей картой или счетом. Благодаря этой схеме доверчивые люди разглашают личную информацию и теряют свои деньги.

Или на ваш телефон поступает сообщение: «Ваша карта заблокирован». В сообщении также указано, по какому номеру следует обратиться. Вы набираете номер и общаетесь с мошенником, который маскируется под сотрудника банка (сотрудника пенсионного фонда; правоохранителя, волонтера и т.д.) и просит предоставить информацию о реквизитах карты.

Также во время разговора мошенник может убеждать вас произвести перевод средств, снять лимит по карте.

Разновидностью этого вида мошенничества может быть так называемый «звонок из банка». Вам могут сообщить, что именно сейчас по вашей карте кто-то проводит операцию. Или спросить, не проводили ли вы определенные операции в последнее время.

Что делать?

Если речь идет о банковской карте — сразу прекращайте разговор. Ограничьте возможность проведения сделок в интернете. Ограничьте суточный лимит расходов по карте.

Помните, сотрудники банка никогда не звонят, чтобы узнать информацию о вашей карте. Есть сомнения в том, кто вам звонит? Перезвоните по телефону банка, указанному на карте.

Главный совет — никому никогда не сообщать секретные реквизиты карты (ПИН-код, номер и срок действия карты, а также ее CVV-код — последние три цифры на обратной стороне карты). Для того чтобы на вашу карту могли переводить деньги, достаточно сообщить отправителю только номер карты — 16 цифр. Также не стоит доверять кому-либо одноразовые коды, приходящие в виде смс в банковском приложении.

Что делать, если вы все же сообщили мошенникам данные карты?

https://cyberpolice.gov.ua/. Немедленно обратитесь в банк по номеру, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте банка, и заблокируйте карту, также получите советы по дальнейшим действиям. Также это можно сделать на официальном сайте банка или через приложение в смартфоне (онлайн-банкинг). Можно также оставить обращение в любое удобное время суток на сайте Киберполиции Украины.

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