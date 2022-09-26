«Ваша карта заблокирована»: аферисты придумали новую схему обмана через ПриватБанк — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Ваша карта заблокирована»: аферисты придумали новую схему обмана через ПриватБанк

Криминал
542
В Украине активизировались интернет-мошенники. Придумали новую схему обворовывания украинцев через якобы «заблокированную» карту ПриватБанка.
Так, на портале «Минфин» женщина из Запорожья рассказала о том, как стала жертвой аферистов.
По ее словам, ей позвонил по телефону незнакомый мужчина, который представился работником «службы безопасности ПриватБанка». Для подтверждения своей легенды аферист предоставил женщине ее личные данные и рассказал, какая сумма хранится у нее на банковском счете.
Читайте также
«Для убедительности, что он не мошенник, было переключение звонка на оператора с номером „3700“. Оператор сказал, что в мою карту были вмешательства и она заблокирована. Он предложил ее разблокировать сейчас, и начал говорить, что мне делать. Он увеличил кредитный лимит на одной из карт, перекинул с копилки на карту, и мог заблокировать или разблокировать карту. Дальнейшими действиями мошенников были сняты средства с копилки и карты в размере 19 580 гривен», — отметила жертва аферистов.
Пострадавшая сообщила, что украденные средства она планировала потратить на обучение своего ребенка и восстановление дома после обстрела ВС рф. В отзыве женщина призвала представителей госбанка вмешаться в ситуацию и помочь вернуть деньги.
Место для вашей рекламы
В комментариях к обращению гражданки сотрудник «ПриватБанка» отметил, что мошенники могли разблокировать карту и перевести с нее средства при наличии доступа к личному кабинету «Приват24». В частности, злоумышленники могли завладеть паролем от аккаунта или PIN-кодом, необходимым для восстановления банковской карты.
«Мы постоянно подчеркиваем, что клиенты должны быть бдительны и не передавать данные карт и пароли от аккаунта третьим лицам. Мы обратились в частном сообщении для уточнения ваших контактных данных и проверки информации. Банк постоянно работает над усовершенствованием своих услуг, в том числе в сфере защиты своих клиентов от мошеннических действий», — ответил представитель «ПриватБанка» на обращение женщины, ставшей жертвой мошенников.
Отметим, украинцы довольно часто становятся жертвами аферистов именно через ПриватБанк. Недавно стало известно, что мошенники также работают в Telegram-каналах с заменой номера, которые на вид напоминают каналы банков и международных организаций. Для получения средств — просят предоставить PIN-код карты, CVV, иначе — угрожают заблокировать счета.
Получить больше со своего депозита можно на Finance.ua 💰
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.