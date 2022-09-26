«Ваша карта заблокирована»: аферисты придумали новую схему обмана через ПриватБанк — Finance.ua

«Ваша карта заблокирована»: аферисты придумали новую схему обмана через ПриватБанк Вчера 18:00 — Криминал

В Украине активизировались интернет-мошенники. Придумали новую схему обворовывания украинцев через якобы «заблокированную» карту ПриватБанка

Так, на портале «Минфин» женщина из Запорожья рассказала о том, как стала жертвой аферистов.

По ее словам, ей позвонил по телефону незнакомый мужчина, который представился работником «службы безопасности ПриватБанк а». Для подтверждения своей легенды аферист предоставил женщине ее личные данные и рассказал, какая сумма хранится у нее на банковском счете.

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«Для убедительности, что он не мошенник, было переключение звонка на оператора с номером „3700“. Оператор сказал, что в мою карту были вмешательства и она заблокирована. Он предложил ее разблокировать сейчас, и начал говорить, что мне делать. Он увеличил кредитный лимит на одной из карт, перекинул с копилки на карту, и мог заблокировать или разблокировать карту. Дальнейшими действиями мошенников были сняты средства с копилки и карты в размере 19 580 гривен», — отметила жертва аферистов.

Пострадавшая сообщила, что украденные средства она планировала потратить на обучение своего ребенка и восстановление дома после обстрела ВС рф. В отзыве женщина призвала представителей госбанка вмешаться в ситуацию и помочь вернуть деньги.

В комментариях к обращению гражданки сотрудник «ПриватБанка» отметил, что мошенники могли разблокировать карту и перевести с нее средства при наличии доступа к личному кабинету «Приват24». В частности, злоумышленники могли завладеть паролем от аккаунта или PIN-кодом, необходимым для восстановления банковской карты.

«Мы постоянно подчеркиваем, что клиенты должны быть бдительны и не передавать данные карт и пароли от аккаунта третьим лицам. Мы обратились в частном сообщении для уточнения ваших контактных данных и проверки информации. Банк постоянно работает над усовершенствованием своих услуг, в том числе в сфере защиты своих клиентов от мошеннических действий», — ответил представитель «ПриватБанка» на обращение женщины, ставшей жертвой мошенников.

Отметим, украинцы довольно часто становятся жертвами аферистов именно через ПриватБанк. Недавно стало известно, что мошенники также работают в Telegram-каналах с заменой номера, которые на вид напоминают каналы банков и международных организаций. Для получения средств — просят предоставить PIN-код карты, CVV, иначе — угрожают заблокировать счета.

УНІАН По материалам:

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