Варшаву и ПП Рава-Русская соединят европейской колеей, чтобы уменьшить очереди на границе — Finance.ua

Варшаву и ПП Рава-Русская соединят европейской колеей, чтобы уменьшить очереди на границе Сегодня 09:49 — Казна и Политика

С 24 августа Варшаву и пункт пропуска «Рава-Русская» соединят европейской колеей.

Узкую европейскую колею должны проложить до пункта пропуска «Рава-Русская» до 24 августа этого года. Нововведение призвано оптимизировать пункт пересечения для временно проживающих в Европе беженцев.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина заявил заместитель начальника Львовской областной военной администрации Юрий Бучко. По его словам, сейчас на границе продолжаются работы по сооружению колеи.

По словам чиновника, это разгрузит наши границы, особенно относительно пересечения автомобильным транспортом. Во-вторых, даст скорость проезда, ведь железнодорожный транспорт самый быстрый.

«Ко Дню Независимости планируем запустить поезд из Польши. 2 вагона будут доезжать до Равы-Русской. Там есть таможенный и пограничный посты. И украинский поезд из Львова в Раву-Русскую, где можно будет пересесть и ехать дальше», — рассказал Юрий Бучко.

По его информации, в Раве-Русской сейчас идет ремонт железнодорожного вокзала.

«У нас будет поезд, который будет курсировать в Варшаву. И это разгрузит наши автомобильные пункты пропуска. А кроме того, железная дорога быстрее наземного транспорта», — отметил заместитель начальника Львовской областной военной администрации.

По словам чиновника, Львовщина превратилась в транспортный хаб для всей Украины. Чтобы разгрузить грузовые перевозки, в области также прибегают к ноу-хау.

«Мы понимаем, какие будут вызовы для региона осенью. Юг и Восток сейчас в активном сборе урожая. Еще одна-две недели — и весь урожай поедет к нам. Поэтому мы готовимся — строим временные стоянки на разных участках на несколько машин, чтобы не скапливать всех у границы», — подчеркнул Бучко.

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