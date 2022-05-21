Варшавская трасса Киев – Ковель уже полностью функционирует — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Варшавская трасса Киев – Ковель уже полностью функционирует

Сегодня 17:30Казна и Политика
0
Фото: Укравтодор Фото: Укравтодор
В Житомирской области открыли движение по временной переправе через реку Ирша, неподалеку села Украинка на трассе М-07 Киев — Ковель — Ягодин. Основной мост был поврежден авиаударом российских оккупантов, а движение для автотранспорта — закрыто.
Для безопасного проезда транспорта была построена временная переправа.
Строительство длилось около трех недель. За это время специалисты провели земляные работы, построили щебеночное основание, забетонировали накладную плиту и переходные плиты, установили соответствующие дорожные знаки.
Читайте также
Поврежденный мост будет обследован специалистами, после чего будут приниматься решения о дальнейшем восстановлении.
В результате ведения боевых действий на трассе М-07 в Киевской области было разрушено три искусственных сооружения, в Житомирской — одно. На сегодняшний день движение для автотранспорта обеспечено по всем разрушенным сооружениям в двух областях.
Благодаря временным переправам есть возможность прямого транспортного сообщения по маршруту Киев — Ковель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.