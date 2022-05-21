Варшавская трасса Киев – Ковель уже полностью функционирует

Сегодня 17:30 — Казна и Политика

Фото: Укравтодор

В Житомирской области открыли движение по временной переправе через реку Ирша, неподалеку села Украинка на трассе М-07 Киев — Ковель — Ягодин. Основной мост был поврежден авиаударом российских оккупантов, а движение для автотранспорта — закрыто.

Для безопасного проезда транспорта была построена временная переправа.

Строительство длилось около трех недель. За это время специалисты провели земляные работы, построили щебеночное основание, забетонировали накладную плиту и переходные плиты, установили соответствующие дорожные знаки.

Поврежденный мост будет обследован специалистами, после чего будут приниматься решения о дальнейшем восстановлении.

В результате ведения боевых действий на трассе М-07 в Киевской области было разрушено три искусственных сооружения, в Житомирской — одно. На сегодняшний день движение для автотранспорта обеспечено по всем разрушенным сооружениям в двух областях.

Благодаря временным переправам есть возможность прямого транспортного сообщения по маршруту Киев — Ковель.

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