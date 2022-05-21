В Житомирской области открыли движение по временной переправе через реку Ирша, неподалеку села Украинка на трассе М-07 Киев — Ковель — Ягодин. Основной мост был поврежден авиаударом российских оккупантов, а движение для автотранспорта — закрыто.
Для безопасного проезда транспорта была построена временная переправа.
Строительство длилось около трех недель. За это время специалисты провели земляные работы, построили щебеночное основание, забетонировали накладную плиту и переходные плиты, установили соответствующие дорожные знаки.
Поврежденный мост будет обследован специалистами, после чего будут приниматься решения о дальнейшем восстановлении.
В результате ведения боевых действий на трассе М-07 в Киевской области было разрушено три искусственных сооружения, в Житомирской — одно. На сегодняшний день движение для автотранспорта обеспечено по всем разрушенным сооружениям в двух областях.
Благодаря временным переправам есть возможность прямого транспортного сообщения по маршруту Киев — Ковель.