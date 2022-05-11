Дорожные компании Украины лишились спецтехники на миллион гривен — «Укравтодор»

Сегодня 21:38 — Казна и Политика

Украинская дорожная сфера ощутимо пострадала из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов. Дорожные компании потеряли более 200 производственных баз, среди которых 40 асфальтобетонных заводов, сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор).

Как отмечают в ведомстве , в результате всех проектов строительства, капитального и текущего среднего ремонта государственных дорог было заморожено.

«Без работы остались тысячи работников подрядных организаций, в том числе государственной акционерной компании „Автомобильные дороги Украины“... В целом, по сегодняшним подсчетам, из-за военных действий в Украине дорожные компании потеряли 200 производственных баз, в том числе 40 асфальтобетонных заводов, каждый из которых стоит десятки миллионов гривен», — говорится в сообщении.

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Отдельно «Укравтодор» проиллюстрировал последствия боевых действий на производственной базе компании «Автомагистраль-Юг» во временно оккупированном Токмаке. «Предприятие разгромили, спецтехнику разбили. Оккупанты похитили горюче-смазочные материалы, ограбили склады», — говорится в сообщении.

Кроме того, значительно пострадала специальная техника, стоимость которой составляет миллионы гривен.

«Повредили и уничтожили полтысячи автомобилей разных видов, более 300 единиц специальной техники, каждая из которых стоит не менее 3-4 млн грн: катки, грейдеры, погрузчики, манипуляторы, цистерны и т.д.», — резюмировали в «Укравтодоре».

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, поврежденная инфраструктура на освобожденных территориях должна быть восстановлена в течение ближайших двух лет.

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