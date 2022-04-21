В Одесской области начали ремонт дорог государственного значения — Finance.ua
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В Одесской области начали ремонт дорог государственного значения

Сегодня 21:26Казна и Политика
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Фото: https://www.facebook.com/odessavtodorФото: https://www.facebook.com/odessavtodor
Дорожные работы проводятся сразу на десяти трассах в пределах Одесской области.
Об этом сообщила служба автодорог в Одесской области.
На десяти трассах международного и национального значения сегодня, 21 апреля, приступили к ремонтным работам. Автодоровцы планируют провести ямочный ремонт покрытия холодным асфальтобетоном и пневмоструйным методом, отфрезеровать старое покрытие, восстановить и исправить поперечный профиль — в частности, путем добавления нового материала. Также во время ремонта ямы и выбоины засыпают асфальтогранулятором.
Работы уже начаты на следующих дорогах:
  • М-28 Одесса-Южный (Обход г.Одессы), на участке км 22 — км 26;
  • Т-16-22 Кодыма — Слободка — Подольск;
  • М-05 Киев — Одесса, на участке км 365 — км 390;
  • М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, на участках км 41 — км 44 и км 49-км 52;
  • М-16 Одесса-Кучурган (на г.Кишинев), на участке км 37 — км 48;
  • Н-33 Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши — /М-15/, на подъезде к г. Черноморск и в поселке Затока;
  • Т-16-06 КПП Виноградовка — Болград — /М-15/, на участке км 40 — км 44;
  • Т-16-25 КПП Кучурган — Беляевка — Маяки — Овидиополь, на участке км 13 — км 31;
  • Т-16-27 КПП Августовское — Тарутино — Арциз — Сарата, на участке км 25 — км 36;
  • Т-16-31 КПП Табаки — Болград — /М-15, на участке км 40 — км 43.
В Службе автодорог обратились к водителям с просьбой быть особенно внимательными в местах проведения работ, следовать указаниям предупреждающих знаков и сбавлять скорость на указанных участках.
По материалам: НВ
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