В Одесской области начали ремонт дорог государственного значения — Finance.ua

В Одесской области начали ремонт дорог государственного значения

Сегодня 21:26 — Казна и Политика

Фото: https://www.facebook.com/odessavtodor

Дорожные работы проводятся сразу на десяти трассах в пределах Одесской области.

На десяти трассах международного и национального значения сегодня, 21 апреля, приступили к ремонтным работам. Автодоровцы планируют провести ямочный ремонт покрытия холодным асфальтобетоном и пневмоструйным методом, отфрезеровать старое покрытие, восстановить и исправить поперечный профиль — в частности, путем добавления нового материала. Также во время ремонта ямы и выбоины засыпают асфальтогранулятором.

Работы уже начаты на следующих дорогах:

М-28 Одесса-Южный (Обход г.Одессы), на участке км 22 — км 26;

Т-16-22 Кодыма — Слободка — Подольск;

М-05 Киев — Одесса, на участке км 365 — км 390;

М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, на участках км 41 — км 44 и км 49-км 52;

М-16 Одесса-Кучурган (на г.Кишинев), на участке км 37 — км 48;

Н-33 Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши — /М-15/, на подъезде к г. Черноморск и в поселке Затока;

Т-16-06 КПП Виноградовка — Болград — /М-15/, на участке км 40 — км 44;

Т-16-25 КПП Кучурган — Беляевка — Маяки — Овидиополь, на участке км 13 — км 31;

Т-16-27 КПП Августовское — Тарутино — Арциз — Сарата, на участке км 25 — км 36;

Т-16-31 КПП Табаки — Болград — /М-15, на участке км 40 — км 43.

В Службе автодорог обратились к водителям с просьбой быть особенно внимательными в местах проведения работ, следовать указаниям предупреждающих знаков и сбавлять скорость на указанных участках.

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