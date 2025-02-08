Vanwall представил первый серийный электрокар Vanderwell (фото) — Finance.ua

Vanwall представил первый серийный электрокар Vanderwell (фото) Сегодня 02:18 — Технологии&Авто

Vanwall представил первый серийный электрокар Vanderwell (фото), Фото: Vanwall

Возрожденная британская компания Vanwall представила свою первую серийную модель Vanderwell. Всего выпустят 500 таких электрокаров стоимостью от 128 тысяч евро.

Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Бренд Vanwall в 50-х годах выпускал гоночные автомобили. В 1958 году команда Vanwall даже выиграла Кубок конструкторов в «Формуле-1». Однако теперь под этой маркой будут выпускать спортивные электромобили.

Фото: Vanwall

Новый Vanwall Vanderwell — современная вариация на тему культовой итальянской Lancia Delta HF Integrale. У него схожий силуэт, а также характерные расширенные колесные арки и четыре фары.

Также авто получило 22-дюймовые диски и обвес с большим сплиттером и диффузором. Салон украсили дорогой кожей Connolly.

Фото: Vanwall

Автомобиль построен на базе Hyundai Ioniq 5, но будет легче. Масса электрокара составит примерно 1800 кг.

У Hyundai Ioniq 5 позаимствуют и силовые установки: все они будут полноприводными и двухмоторными.

Фото: Vanwall

Базовая 325-сильная модель GT сможет разгоняться до сотни за 4,9 секунды и проезжать 450 км без подзарядки.

Топовый Vanwall Vanderwell N-GT получит 650-сильную установку Hyundai Ioniq 5 N. Разгон до сотни займет 3,4 с. Запас хода такого Vanwall Vanderwell составит 420 км.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.