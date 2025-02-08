Vanwall представил первый серийный электрокар Vanderwell (фото) — Finance.ua
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Vanwall представил первый серийный электрокар Vanderwell (фото)

Технологии&Авто
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Vanwall представил первый серийный электрокар Vanderwell (фото)
Vanwall представил первый серийный электрокар Vanderwell (фото), Фото: Vanwall
Возрожденная британская компания Vanwall представила свою первую серийную модель Vanderwell. Всего выпустят 500 таких электрокаров стоимостью от 128 тысяч евро.
Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.
Бренд Vanwall в 50-х годах выпускал гоночные автомобили. В 1958 году команда Vanwall даже выиграла Кубок конструкторов в «Формуле-1». Однако теперь под этой маркой будут выпускать спортивные электромобили.
Фото: Vanwall
Фото: Vanwall
Новый Vanwall Vanderwell — современная вариация на тему культовой итальянской Lancia Delta HF Integrale. У него схожий силуэт, а также характерные расширенные колесные арки и четыре фары.
Также авто получило 22-дюймовые диски и обвес с большим сплиттером и диффузором. Салон украсили дорогой кожей Connolly.
Фото: Vanwall
Фото: Vanwall
Автомобиль построен на базе Hyundai Ioniq 5, но будет легче. Масса электрокара составит примерно 1800 кг.
У Hyundai Ioniq 5 позаимствуют и силовые установки: все они будут полноприводными и двухмоторными.
Фото: Vanwall
Фото: Vanwall
Базовая 325-сильная модель GT сможет разгоняться до сотни за 4,9 секунды и проезжать 450 км без подзарядки.
Топовый Vanwall Vanderwell N-GT получит 650-сильную установку Hyundai Ioniq 5 N. Разгон до сотни займет 3,4 с. Запас хода такого Vanwall Vanderwell составит 420 км.
По материалам:
Фокус
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