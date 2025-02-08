Vanwall представил первый серийный электрокар Vanderwell (фото) — Finance.ua

Vanwall представил первый серийный электрокар Vanderwell (фото)
Возрожденная британская компания Vanwall представила свою первую серийную модель Vanderwell. Всего выпустят 500 таких электрокаров стоимостью от 128 тысяч евро.
Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.
Бренд Vanwall в 50-х годах выпускал гоночные автомобили. В 1958 году команда Vanwall даже выиграла Кубок конструкторов в «Формуле-1». Однако теперь под этой маркой будут выпускать спортивные электромобили.
Новый Vanwall Vanderwell — современная вариация на тему культовой итальянской Lancia Delta HF Integrale. У него схожий силуэт, а также характерные расширенные колесные арки и четыре фары.
Также авто получило 22-дюймовые диски и обвес с большим сплиттером и диффузором. Салон украсили дорогой кожей Connolly.
Автомобиль построен на базе Hyundai Ioniq 5, но будет легче. Масса электрокара составит примерно 1800 кг.
У Hyundai Ioniq 5 позаимствуют и силовые установки: все они будут полноприводными и двухмоторными.
Базовая 325-сильная модель GT сможет разгоняться до сотни за 4,9 секунды и проезжать 450 км без подзарядки.
Топовый Vanwall Vanderwell N-GT получит 650-сильную установку Hyundai Ioniq 5 N. Разгон до сотни займет 3,4 с. Запас хода такого Vanwall Vanderwell составит 420 км.
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