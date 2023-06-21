Валютный прогноз: институциональные инвесторы не верят в длительное падение инфляции, поэтому американский доллар может укрепиться — Finance.ua

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Валютный прогноз: институциональные инвесторы не верят в длительное падение инфляции, поэтому американский доллар может укрепиться
Аналитики Goldman Sachs Group пессимистично оценивают перспективы снижения инфляции в США. По их мнению, темпы роста экономики могут замедлиться из-за удорожания стоимости энергоносителей. Аналогичную обеспокоенность высказывали и чиновники из ФРС США. По факту сейчас наблюдается усиление доллара, а дальнейшая динамика валютных курсов будет всецело зависеть от поступающей статистики по экономике США. Если инфляция начнет расти, регулятор будет вынужден продолжить цикл повышения учетной ставки. По этой Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.
В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0743, а сопротивление — на уровне 1,0954. Доллар может ослабнуть к 1,0891. При этом для дальнейшего роста EUR котировки не должны опускаться ниже отметки 1,0788.
В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,9108, а поддержка образовалась на отметке 0,8906. В случае продвижения цены выше 0,8990 доллар укрепится до уровня 0,9275. В противном случае он может ослабнуть к 0,8831.
В валютной паре AUDUSD поддержка сформировалась на отметке 0,6641, а сопротивление — на 0,6892. Не исключено, что доллар США ослабнет до 0,6955.
В валютной паре USDJPY обозначились уровни сопротивления на 142,03 и поддержки на 139,29. На данный момент USD стремится достичь рекордных отметок с начала текущего года.
В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2487, а сопротивление образовано на отметке 1,2849. При закреплении выше уровня 1,2590 фунт может усилиться до 1,2910.
В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6104. Сопротивление сформировано на отметке 0,6248. В текущей ситуации доллар США может ослабнуть до 0,6291, если котировки закрепятся над отметкой 0,6140.
В валютной паре USDCAD проявился уровень сопротивления — 1,3354, а поддержка сформирована на 1,3178. Если нефть подорожает, то USD ослабнет до отметки 1,3110.
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