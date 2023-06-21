Валютный прогноз: институциональные инвесторы не верят в длительное падение инфляции, поэтому американский доллар может укрепиться — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: институциональные инвесторы не верят в длительное падение инфляции, поэтому американский доллар может укрепиться Сегодня 10:54 — Валюта

Аналитики Goldman Sachs Group пессимистично оценивают перспективы снижения инфляции в США. По их мнению, темпы роста экономики могут замедлиться из-за удорожания стоимости энергоносителей. Аналогичную обеспокоенность высказывали и чиновники из ФРС США. По факту сейчас наблюдается усиление доллара, а дальнейшая динамика валютных курсов будет всецело зависеть от поступающей статистики по экономике США. Если инфляция начнет расти, регулятор будет вынужден продолжить цикл повышения учетной ставки. По этой Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

График валютной пары EURUSD, D1.

В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0743, а сопротивление — на уровне 1,0954. Доллар может ослабнуть к 1,0891. При этом для дальнейшего роста EUR котировки не должны опускаться ниже отметки 1,0788.

График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,9108, а поддержка образовалась на отметке 0,8906. В случае продвижения цены выше 0,8990 доллар укрепится до уровня 0,9275. В противном случае он может ослабнуть к 0,8831.

График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD поддержка сформировалась на отметке 0,6641, а сопротивление — на 0,6892. Не исключено, что доллар США ослабнет до 0,6955.

График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначились уровни сопротивления на 142,03 и поддержки на 139,29. На данный момент USD стремится достичь рекордных отметок с начала текущего года.

График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2487, а сопротивление образовано на отметке 1,2849. При закреплении выше уровня 1,2590 фунт может усилиться до 1,2910.

График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6104. Сопротивление сформировано на отметке 0,6248. В текущей ситуации доллар США может ослабнуть до 0,6291, если котировки закрепятся над отметкой 0,6140.

График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень сопротивления — 1,3354, а поддержка сформирована на 1,3178. Если нефть подорожает, то USD ослабнет до отметки 1,3110.

RoboForex По материалам:

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