НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз. Инфляция в США замедляется — как регулятор будет поддерживать доллар Сегодня 10:50 — Валюта

Инфляция в США упала до 8,5% в июле после 9,1% месяцем ранее. Рынок ожидал 8,7%. До этого вышли сильные данные по рынку труда, что вызывало опасения инвесторов относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики в США. В случае, если бы инфляция превысила показатели июня, у ФРС было бы полное право поднять учетную ставку на 1,00% уже на ближайшем заседании. Хотя теперь увеличилась вероятность ее более «плавного» роста, о чем сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

Инфляция в США (%). Источник: tradingeconomics.com

Основной причиной низких темпов роста потребительской инфляции в США стало падение цен на топливо и продовольствие. По этой причине аналитики рынка и ожидали замедления. Однако пока нет оснований полагать, что тренд на снижение инфляции устойчив. Цены на нефть растут, да и геополитических кризисов в мире меньше не стало. Ведущие мировые ЦБ продолжат поднимать ставки, а ликвидность рынков будет все ниже. Продолжает «набирать обороты» проводимая ФРС программа QT по изъятию из системы ранее «напечатанных» в рамках QE долларов — процесс запущен и через месяц начнет ускоряться. Регулятор обещал с сентября изымать из системы по 95 млрд долларов США в месяц. Такие действия будут оказывать поддержку доллару и сдерживать рост фондовых рынков по всему миру.

Цены на бензин в США. Источник: Bloomberg

Несмотря на замедление темпов роста, инфляция существенно превышает прогнозные значения Федрезерва в 2,0%. Из-за этого происходит рост стоимости драгоценных металлов.

График валютной пары XAUUSD, D1.

Стоимость тройской унции золота пытается преодолеть отметку в 1800 USD. Если инструмент закрепится над уровнем в 1795 USD, возможен рост его цены к 1830 USD. По мнению аналитика, дальнейшее удорожание золота маловероятно, а вот гособлигации США будут пользоваться большим спросом. Вероятно, что временной промежуток коррекционного роста растянется на несколько недель. При этом падение товарных и фондовых рынков может возобновиться уже в конце августа.

RoboForex По материалам:

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