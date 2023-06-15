Валютный прогноз: инфляция в США снижается, но доллар крепнет — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: инфляция в США снижается, но доллар крепнет Сегодня 08:50 — Валюта

Потребительская инфляция в США уменьшилась до 4% в годовом исчислении. Однако для ФРС этого может оказаться недостаточно для смягчения монетарной политики. Причина в том, что базовая инфляция по-прежнему находится на уровне выше 5%, и регулятор может удерживать учетную ставку на нынешнем уровне. На этом фоне стали дорожать фондовые индексы и укрепляться доллар США. Тенденции весьма противоречивые, но комментарий ФРС внесет ясность. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

График валютной пары EURUSD, D1.

В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0743, а сопротивление пока что нет. Доллар может ослабнуть к уровню 1,0891. При этом для дальнейшего роста EUR котировки должны вернуться за отметку 1,0788.

График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,9108, а поддержка образовалась на 0,8990. В случае продвижения цены выше 0,9062 доллар укрепится до уровня 0,9275. В противном случае он может ослабнуть к 0,8840.

График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD поддержка сформировалась на отметке 0,6641, а сопротивление пока еще не проявилось. Не исключено, что доллар США ослабнет до 0,6855. Сигналом к этому может стать закрепление котировок под уровнем 0,6686.

График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначились уровни сопротивления на 140,74 и поддержки на 138,29. На данный момент USD стремится достичь рекордных отметок с начала текущего года.

График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2487, а сопротивление еще не образовано. При закреплении выше уровня 1,2590 фунт может усилиться до 1,2810.

График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6104. Сопротивление при этом еще не сформировано. В текущей ситуации доллар США может ослабнуть до 0,6291.

График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень сопротивления — 1,3463, а поддержка еще не сформирована. Если нефть подорожает, то USD ослабнет до 1,3190.

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RoboForex По материалам:

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