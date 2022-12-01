Валютный прогноз: инфляция в Германии замедлилась, что будет дальше с евро? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: инфляция в Германии замедлилась, что будет дальше с евро? Вчера 11:11 — Валюта

Германия вслед за Испанией и Бельгией сообщила о замедлении темпов инфляции, что усиливает призывы к более медленному повышению ставки ЕЦБ. Потребительские цены в ноябре выросли на 11,30%, как и прогнозировали аналитики. Испанские (6,80%) и бельгийские (10,63%) данные ранее во вторник также были более «мягкими». Низкие темпы ценового роста в Испании обусловлены меньшей долей стоимости энергоносителей. Данные по инфляции в 19 странах еврозоны были опубликованы в среду. Они имеют решающее значение, так как чиновники ЕЦБ рассматривают возможность уже третьего повышения учетной ставки на 0,75% (или меньшего — на 0,50%) перед вероятной рецессией. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

Инфляция в Германии (%). Источник: tradingeconomics.com

Инфляция в еврозоне ожидаемо замедляется благодаря снижению энергетических издержек, однако радоваться пока еще рано. По ее основным компонентам видно, что энергетика имеет наибольший «удельный вес»: в ноябре он составил 34,9% по сравнению с 41,5% в октябре, затем следуют продукты питания, алкоголь и табак — 13,6% (13,1% в октябре), не связанные с энергетической компонентой промышленные товары — 6,1% (как и в октябре), а также услуги — 4,2% (4,3% в октябре).

В пятницу появятся комментарии главы ЕЦБ Кристин Лагард (Christine Lagarde) относительно дальнейших планов регулятора с учетом обновленных данных. Следует помнить, что целевой уровень по инфляции составляет 2,00%. Ее нынешние значения намного выше и темпы их снижения могут оказаться недостаточными, чтобы в обозримом будущем достичь желаемых регулятором отметок. По этой причине рассчитывать на его «голубиную» риторику не стоит.

Положению ЕЦБ не позавидуешь: экономика, вероятно, погрузится в рецессию быстрее чем инфляция упадет ниже уровня хотя бы в 5,00%. Опыта по решению подобных проблем группой объединенных стран в мире нет. Федрезерв США находится в более удобной позиции, имея «пространство для маневра».

График валютной пары EURUSD, D1

В паре EURUSD образовался ценовой канал с границами 1,0432-1,0225. Если будет пробит уровень поддержки, то евро может подешеветь до 0,9987, опустившись ниже паритета к доллару США. При сохранении ФРС текущей денежно-кредитной политики существенный рост курс евро маловероятен. Изменить тренд на этом рынке может лишь смена риторики руководством Федрезерва или ЕЦБ.

RoboForex По материалам:

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