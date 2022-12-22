Валютный прогноз: промышленная инфляция в ФРГ снижается, поможет ли это евро? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: промышленная инфляция в ФРГ снижается, поможет ли это евро? Сегодня 12:19 — Валюта

По данным Федерального статистического управления Германии, рост цен производителей (промышленная инфляция) на начало декабря составляла 28,2%. Относительно октября она уменьшилась на 3,9%. Данный показатель снижается второй месяц подряд. В сентябре был зафиксирован исторический рекорд с 1949 года, когда стали вестись статистические наблюдения, на отметке в 45,8%. Наибольший «удельный вес» в инфляции занимает увеличение стоимости энергоносителей. Снижение цены на нефть и газ немного выправило ситуацию, однако расслабляться еще рано. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

Промышленная инфляция в Германии (%). Источник: www.destatis.de

Энергоносители стали дороже с ноября 2021 года на 65,8%. Основной причиной этому послужило заметное увеличение стоимости природного газа и электроэнергии. «Голубое» топливо за это время поднялось в цене на 92,6%. Однако стоит отметить, что для промышленности подорожание составило только 53,0% — это стало следствием мер поддержки, предпринятых правительством ФРГ.

Электричество прибавило в цене 74,9%. Благодаря все той же программе компенсаций, для бизнеса рост был сокращен до 21,0%, а для населения — до 19,5%. По этой причине потребительская инфляция растет не так быстро. Если зима окажется более суровой и цены на энергоносители начнут рост, то принятых мер поддержки может оказаться недостаточно. Германия уже потратила на эти цели 264,2 млрд евро, а весь ЕС — 1,0 трлн.

По оценкам экспертов, энергетический рынок Европы стабилизируется лишь к 2026 году. В такой ситуации ЕЦБ вряд ли сможет долго проводить «жесткую» монетарную политику. Если в текущей геополитической и макроэкономической обстановке не произойдет «тектонических» изменений, единая европейская валюта будет слаба.

График валютной пары EURUSD, D1.

В валютной паре EURUSD был сформирован новый уровень сопротивления — 1,0693. Поддержкой выступает отметка 1,0502. При этом, по мнению аналитика, существенное усиление EUR маловероятно. Если поддержка будет пробита, евро может ослабнуть до уровня 1,0255. С точки зрения монетарной политики, доллар США сейчас полностью доминирует над евро. Какие-либо изменения могу произойти лишь в случае резкого снижения темпов роста инфляции.

RoboForex По материалам:

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