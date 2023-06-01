Валютный прогноз: "потолок" госдолга поднимут, но легче не станет — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: "потолок" госдолга поднимут, но легче не станет Сегодня 09:10 — Валюта

В прошлое воскресенье было достигнуто предварительное соглашение между демократами и республиканцами о повышении «потолка» госдолга США. Если стороны не нарушат взятых на себя обязательств, дефолт не состоится. Событие во многом ожидаемое, так как потенциальные потери кратно превышали вероятные выгоды для республиканцев. Теперь внимание инвесторов будет сосредоточено на дальнейших шагах ФРС США в отношении проводимой ею монетарной политики. Инфляция по-прежнему находится на отметках, существенно превышающих требуемые регулятору значения. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

График валютной пары EURUSD, D1.

В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0705 и сопротивление на 1,0759. Доллар может укрепиться к уровню 1,0655. При этом для дальнейшего роста EUR котировки должны вернуться за отметку 1,0765.

График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,9062, а поддержка образовалась на 0,8942. В случае закрепления цены выше 0,8988 доллар укрепится до уровня 0,9175. В противном случае он может ослабнуть к 0,8869.

График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD сопротивление сформировано на отметке 0,6667, а поддержка — на 0,6492. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6435. Сигналом к его ослаблению может стать закрепление котировок под уровнем 0,6692.

График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначились уровни сопротивления на 140,74 и поддержки на 138,29. На данный момент USD стремится достичь рекордных отметок с начала текущего года.

График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2311, а сопротивление — на 1,2485. При пробое уровня сопротивления фунт сумеет дойти до отметки 1,2746.

График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6034. Сопротивление сформировано на отметке в 0,6291. В текущей ситуации доллар США может укрепиться до 0,5955.

График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3358. Сопротивление теперь находится на отметке 1,3647. Канадский доллар ослаб на фоне снижения стоимости нефти. Если сопротивление будет пробито, то USD укрепится до 1,3805.

RoboForex По материалам:

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