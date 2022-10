Валютный прогноз: минимальная за 50 лет безработица в США вызовет дальнейшее укрепление доллара США? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: минимальная за 50 лет безработица в США вызовет дальнейшее укрепление доллара США? Сегодня 08:56 — Валюта

По прогнозам президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса (John C. Williams), повышение учетной ставки до 4,5% позволит вернуть регулятору контроль над инфляцией. Рецессия, по его мнению, маловероятна в среднесрочной перспективе. Безработица в США упала до 3,5% с 3,7% — это минимум за последние 50 лет. Все это прибавляет уверенности ФРС в проведении «жесткой» монетарной политики: повышение учетной ставки и сокращение баланса. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

Инфляция в США (%). Источник: tradingeconomics.com

Говоря о рынках, инвесторы действуют «наперёд», а потому большая часть негатива, вероятно, уже заложена в котировки. Если опубликованные в четверг данные по индексу потребительских цен в США укажут на снижение инфляционного давления, к инвесторам может вернуться вера в «мягкую» ФРС. Однако она может посчитать темпы снижения цен недостаточными. В таком случае еще одно повышение учетной ставки ожидается в декабре.

Тем временем Резервный банк Австралии повысил ставку только на 0,25%, тогда как ожидалось повышение на 0,50%, а Банк Англии возобновил политику количественного смягчения (QE). Значит, и ФРС в любой момент может внести коррективы в монетарную политику. На фондовом рынке продолжается падение. С точки зрения стоимости акций, отношение текущей их рыночной цены к ожидаемой будущей прибыли на акцию в S&P 500 упало до 16 (с почти 22) в начале года. Для сравнения: во время финансового кризиса 2007-2009 годов этот показатель падал до 10. Насколько реально повторение событий 13-летней давности мы поймем из отчетов компаний. На этой неделе выйдет статистика JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup Inc. ©, Wells Fargo & Company (WFC) и Bank of America Corporation (BAC).

График валютной пары EURUSD, D1.

В валютной паре EURUSD на отметке 0,9571 был сформирован уровень поддержки. Ожидается дальнейшее снижение евро до уровня 0,9450. По мнению аналитика, существенное усиление EUR маловероятно. а ФРС имеет возможность проводить более «жесткую» монетарную политику и уже запустила процесс повышения учетной ставки с одновременным сокращением баланса.

