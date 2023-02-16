Валютный прогноз: доллар США вновь укрепляется — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: доллар США вновь укрепляется Сегодня 10:16 — Валюта

Во вторник были опубликованы данные по инфляции в США: в годовом исчислении показатель составил 6,4%, хотя ожидались 6,2%. Базовая инфляция также оказалась выше прогнозов, достигнув уровня в 5,6%. Относительно декабря темпы ценового роста снизились. Однако не факт, что это станет аргументом для ФРС США «смягчить» денежно-кредитную политику, так как инфляция сокращается медленно и далека от целевых значений. Причиной этому служит рост зарплат и низкая безработица. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

График валютной пары EURUSD, D1.

EUR продолжил падение, хоть и меньшими темпами. «Жесткая» денежно-кредитная политика ЕЦБ привела к росту спроса на него, однако в сравнении с американским долларом он все еще остается «слабым». В валютной паре EURUSD сформировалась поддержка — 1,0666. Если она будет пробита, то доллар укрепится к уровню 1,0511. При этом для дальнейшего роста EUR котировки должны оставаться над отметкой 1,0709.

График валютной пары USDCHF, D1.

В случае закрепления пары USDCHF выше отметки 0,9290 доллар вырастет до уровня 0,9402. В противном случае будет сформирован ценовой канал в границах 0,9071-0,9290. Так или иначе, но вероятность существенного усиления CHF к USD в ближайшем будущем мала.

График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD образовался широкий ценовой канал — 0,6852-0,7143. По всей видимости, он будет сохраняться в течение ближайших недель, до выхода данных по инфляции в США. Сигналом к дальнейшему укреплению доллара может стать закрепление цены под уровнем 0,6997. Подтверждением этому послужит пробой нижней границы существующего канала.

График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY был сформирован уровень поддержки — 129,97. Сопротивление на отметке 132,83 вчера было пробито. Если цена закрепится под уровнем 130,76, возможно ослабление доллара до 125,55. На данный момент доллар США стремится достичь отметки 134,42.

График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD обозначилась поддержка на уровне 1,2005. Сопротивлением сейчас служит отметка 1,2390. Если цена задержится под уровнем 1,2390, возможно усиление доллара до 1,1868. В противном случае сопротивление будет пробито и фунт получит шанс дойти до отметки 1,2642.

График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 1,6269. Сопротивлением на данный момент выступает отметка 0,6504. Если цена закрепится под уровнем 0,6412, доллар США может направиться к отметке 0,6211. При преодолении сопротивления новозеландский доллар сумеет вырасти к уровню 0,6576.

График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3256. Сопротивлением теперь станет отметка 1,3474. Если цена закрепится над уровнем 1,3385, вероятен рост доллара к 1,3651. В случае пробоя поддержки канадский доллар может достичь отметки 1,3163. На динамику котировок данной валютной пары существенно влияют цены на нефть. Как правило, рост стоимости «черного золота» усиливает позиции CAD.

RoboForex По материалам:

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