Валютный прогноз: доллар США продолжает укрепляться — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: доллар США продолжает укрепляться Сегодня 14:21 — Валюта

После выхода «сильных» данных по рынку труда в США (безработица упала до рекордных 3,4%) свой комментарий дал глава ФРС Джером Пауэлл (Jerome Powell). По мнению руководителя американского ЦБ, текущая монетарная политика должна быть продолжена. Инфляция вернется к целевым отметкам нескоро — впереди долгий путь. Рынку был дан однозначный сигнал о том, что регулятор не намерен в обозримом будущем «смягчать» денежно-кредитную политику. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

График валютной пары EU/RUSD, D1.

EUR откатился от максимальных отметок последних 5 месяцев. «Жесткая» денежно-кредитная политика ЕЦБ привела к росту спроса на него, однако в сравнении с американским долларом он все еще остается «слабым». В валютной паре EUR/USD сформировалась поддержка — 1,0709. Если она будет пробита, то доллар укрепится к уровню 1,0511. При этом для дальнейшего роста EUR котировки должны оставаться над отметкой 1,0924.

График валютной пары USD/CHF, D1.

В случае закрепления пары USD/CHF выше отметки 0,9290 доллар вырастет до уровня 0,9402. В противном случае будет сформирован ценовой канал в границах 0,9071-0,9290. Так или иначе, но вероятность существенного усиления CHF к USD в ближайшем будущем мала.

График валютной пары AU/DUSD, D1.

В валютной паре AUD/USD образовался широкий ценовой канал — 0,6852-0,7143. По всей видимости, он будет сохраняться в течение ближайших недель, до выхода данных по инфляции в США. Сигналом к дальнейшему укреплению доллара может стать закрепление цены под уровнем 0,6997. Подтверждением этому послужит пробой нижней границы существующего канала.

График валютной пары USD/JPY, D1.

В валютной паре USD/JPY был сформирован уровень поддержки — 128,41. Сопротивлением теперь выступает отметка 132,83. Если цена закрепится под уровнем 130,76, возможно ослабление доллара до 125,55. Если сопротивление будет пробито, иена сумеет достичь отметки 134,42.

График валютной пары GBP/USD, D1.

В валютной паре GBP/USD проявилась поддержка на уровне 1,2005. Сопротивлением сейчас служит отметка 1,2390. Если цена задержится под уровнем 1,2390, возможно усиление доллара до 1,1868. Если сопротивление будет пробито, фунт сумеет дойти до отметки 1,2642.

График валютной пары NZD/USD, D1.

В валютной паре NZD/USD был сформирован уровень поддержки — 1,6269. Сопротивлением на данный момент выступает отметка 0,6504. Если цена закрепится под уровнем 0,6412, доллар США может направиться к отметке 0,6211. Если сопротивление будет пробито, новозеландский доллар сумеет вырасти к уровню 0,6576.

График валютной пары USD/CAD, D1.

В валютной паре USD/CAD проявился уровень поддержки — 1,3256. Сопротивлением теперь станет отметка 1,3474. Если цена закрепится над уровнем 1,3385, возможен рост доллара к 1,3651. Если поддержка будет пробита, канадский доллар сумеет достичь отметки 1,3163. На динамику котировок данной валютной пары существенно влияют цены на нефть. Как правило, рост стоимости «черного золота» усиливает позиции CAD.

RoboForex По материалам:

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