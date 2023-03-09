Валютный прогноз: доклад главы Федрезерва не обещает "сюрпризов" — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: доклад главы Федрезерва не обещает "сюрпризов" Сегодня 10:12 — Валюта

Сегодня состоится выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла (Jerome Powell). Вряд ли он сообщит что-либо неожиданное для участников рынка. Возможное повышение учетной ставки уже учтено. На данный момент наиболее выгодным видом инвестиций остаются гособлигации. Удивить трейдеров может лишь решение «свернуть» программу сокращения баланса ФРС. Однако в текущих условиях, когда инфляция остается на достаточно высоком уровне, подобный шаг маловероятен. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

График валютной пары EURUSD, D1.

Судя по всему, коррекционный рост EUR относительно USD завершился. Усиление спроса на единую европейскую валюту не наблюдается. В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0535 и сопротивление на 1,0698. Доллар может укрепиться к уровню 1,0482. При этом для дальнейшего роста EUR котировки должны вернуться за отметку 1,0659.

График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень поддержки на отметке 0,9345 был пробит. Уровень сопротивления сместился на 0,9440. В случае закрепления доллара выше отметки 0,9411 он сумеет вырасти до уровня 0,9585. В противном случае USD может ослабнуть к 0,9220.

График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD новый уровень сопротивления сформирован на отметке 0,6841, а поддержка — на 0,6713. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6535. Сигналом к его ослаблению может стать закрепление цены под уровнем 0,6795. На момент написания обзора USD пытался пробить уровень поддержки, и если это ему удастся, он может укрепиться к 0,6535.

График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY был сформирован новый ценовой канал с границами 135,24-137,11. На данный момент доллар США стремится достичь отметки 138,19. Но для этого ему необходимо сначала пробить уровень 137,11.

График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD был сформирован ценовой канал с границами 1,2147-1,1929. Если цена задержится под уровнем 1,2002, возможно усиление доллара до 1,1868. При пробое сопротивления фунт сумеет дойти до отметки 1,2642. Однако такой сценарий пока маловероятен.

График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6131. Сопротивление находится на отметке 0,6275. Если цена вернется за 0,6367 и закрепится под уровнем 0,6195, доллар США может направиться к отметке 0,6002.

График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3515. Сопротивлением теперь станет отметка 1,3660. Если цена останется над уровнем 1,3569, вероятен рост доллара США к 1,3851. В случае пробоя поддержки канадский доллар может достичь отметки 1,3363.

RoboForex По материалам:

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