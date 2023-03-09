Валютный прогноз: доклад главы Федрезерва не обещает "сюрпризов" — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Валютный прогноз: доклад главы Федрезерва не обещает "сюрпризов"

Валюта
81
Сегодня состоится выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла (Jerome Powell). Вряд ли он сообщит что-либо неожиданное для участников рынка. Возможное повышение учетной ставки уже учтено. На данный момент наиболее выгодным видом инвестиций остаются гособлигации. Удивить трейдеров может лишь решение «свернуть» программу сокращения баланса ФРС. Однако в текущих условиях, когда инфляция остается на достаточно высоком уровне, подобный шаг маловероятен. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.
График валютной пары EURUSD, D1.
График валютной пары EURUSD, D1.
Судя по всему, коррекционный рост EUR относительно USD завершился. Усиление спроса на единую европейскую валюту не наблюдается. В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0535 и сопротивление на 1,0698. Доллар может укрепиться к уровню 1,0482. При этом для дальнейшего роста EUR котировки должны вернуться за отметку 1,0659.
График валютной пары USDCHF, D1.
График валютной пары USDCHF, D1.
В валютной паре USDCHF уровень поддержки на отметке 0,9345 был пробит. Уровень сопротивления сместился на 0,9440. В случае закрепления доллара выше отметки 0,9411 он сумеет вырасти до уровня 0,9585. В противном случае USD может ослабнуть к 0,9220.
График валютной пары AUDUSD, D1.
График валютной пары AUDUSD, D1.
В валютной паре AUDUSD новый уровень сопротивления сформирован на отметке 0,6841, а поддержка — на 0,6713. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6535. Сигналом к его ослаблению может стать закрепление цены под уровнем 0,6795. На момент написания обзора USD пытался пробить уровень поддержки, и если это ему удастся, он может укрепиться к 0,6535.
График валютной пары USDJPY, D1.
График валютной пары USDJPY, D1.
В валютной паре USDJPY был сформирован новый ценовой канал с границами 135,24-137,11. На данный момент доллар США стремится достичь отметки 138,19. Но для этого ему необходимо сначала пробить уровень 137,11.
График валютной пары GBPUSD, D1.
График валютной пары GBPUSD, D1.
В валютной паре GBPUSD был сформирован ценовой канал с границами 1,2147-1,1929. Если цена задержится под уровнем 1,2002, возможно усиление доллара до 1,1868. При пробое сопротивления фунт сумеет дойти до отметки 1,2642. Однако такой сценарий пока маловероятен.
График валютной пары NZDUSD, D1.
График валютной пары NZDUSD, D1.
В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6131. Сопротивление находится на отметке 0,6275. Если цена вернется за 0,6367 и закрепится под уровнем 0,6195, доллар США может направиться к отметке 0,6002.
График валютной пары USDCAD, D1.
График валютной пары USDCAD, D1.
В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3515. Сопротивлением теперь станет отметка 1,3660. Если цена останется над уровнем 1,3569, вероятен рост доллара США к 1,3851. В случае пробоя поддержки канадский доллар может достичь отметки 1,3363.
По материалам:
RoboForex
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.